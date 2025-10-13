Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de octubre de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Siguen la búsqueda de hombre arrastrado por corrientes marinas cerca de Palomino

Al momento no han surgido pistas sobre el paradero de Edgardo Ilarraza Rivera

13 de octubre de 2025 - 10:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Fajardo, Heriberto Sánchez Silva, explicó que participa personal de distintas agencias. (Ramón "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades continúan este lunes con la búsqueda de un hombre que fue arrastrado por corrientes marinas cerca de la islote de Palomino, al este de Fajardo.

RELACIONADAS

El director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Fajardo, Heriberto Sánchez Silva, explicó que participa personal de distintas agencias.

“Tenemos sobre 35 especialistas en búsqueda en el agua, municipales y estatales”, sostuvo Sánchez Silva.

Señaló que, además, cuentan con el helicópteros y embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos y de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción(FURA) de la Policía.

Al comienzo de las labores de hoy no tenían determinada una fecha límite hasta cuándo se extenderá la búsqueda, mientras que no han encontrado alguna pista del paradero de Edgardo Ilarraza Rivera, de 50 años de edad.

Sánchez Silva dijo que en horas de la tarde se volverían a reunir los líderes de los equipos para determinar el curso a seguir.

Según el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a media tarde del sábado alertó sobre una embarcación a la deriva.

Agentes de FURA se movilizaron a la isla de Palomino, donde localizaron a una mujer de 46 años, residente de Luquillo, mientras que un hombre de 48 años, que se encontraba en el bote, fue asistido después de que la embarcación encallara en el arrecife de isleta Marina.

Sánchez Silva dijo que por el momento la información que tienen es que Ilarraza Rivera fue arrastrado por la corriente.

“Hay varias versiones que la Policía está investigando. Nos indicaron preliminarmente que estaban anclados a las afueras de la costa de la isla de Palomino. Dos personas estaban en el agua y otro en el bote. La persona del bote, como tenía música, no se percató de que la lancha se fue a la deriva con la corriente, que también arrastró a las dos personas en el agua”, explicó el funcionario ayer, sábado.

“La mujer logró nadar hasta la orilla de Palomino y le pidió ayuda al guardia de seguridad allí, pero el hombre que estaba en el agua no pudo salir”, afirmó.

Tags
FajardoNMEADPolicía de Puerto RicoGuardia CosteraCorrientes submarinas peligrosasPalomino
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 13 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: