Siguen la búsqueda de hombre arrastrado por corrientes marinas cerca de Palomino

Las autoridades continúan este lunes con la búsqueda de un hombre que fue arrastrado por corrientes marinas cerca de la islote de Palomino, al este de Fajardo.

El director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Fajardo, Heriberto Sánchez Silva, explicó que participa personal de distintas agencias.

“Tenemos sobre 35 especialistas en búsqueda en el agua, municipales y estatales”, sostuvo Sánchez Silva.

Señaló que, además, cuentan con el helicópteros y embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos y de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción(FURA) de la Policía.

Al comienzo de las labores de hoy no tenían determinada una fecha límite hasta cuándo se extenderá la búsqueda, mientras que no han encontrado alguna pista del paradero de Edgardo Ilarraza Rivera, de 50 años de edad.

Sánchez Silva dijo que en horas de la tarde se volverían a reunir los líderes de los equipos para determinar el curso a seguir.

Según el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a media tarde del sábado alertó sobre una embarcación a la deriva.

Agentes de FURA se movilizaron a la isla de Palomino, donde localizaron a una mujer de 46 años, residente de Luquillo, mientras que un hombre de 48 años, que se encontraba en el bote, fue asistido después de que la embarcación encallara en el arrecife de isleta Marina.

Sánchez Silva dijo que por el momento la información que tienen es que Ilarraza Rivera fue arrastrado por la corriente.

“Hay varias versiones que la Policía está investigando. Nos indicaron preliminarmente que estaban anclados a las afueras de la costa de la isla de Palomino. Dos personas estaban en el agua y otro en el bote. La persona del bote, como tenía música, no se percató de que la lancha se fue a la deriva con la corriente, que también arrastró a las dos personas en el agua”, explicó el funcionario ayer, sábado.