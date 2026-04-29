Muere menor que resultó herido durante tiroteo en el que falleció un hombre en residencial de Guaynabo

Un menor murió en la tarde de este martes víctima de una balacera que cobró la vida de un hombre en hechos registrados en el residencial Zenón Díaz Valcárcel en Guaynabo, confirmó la Policía de Puerto Rico.

La Uniformada sostuvo que en el incidente violento en el que murió Carlos Román Vázquez, de 32 años, un menor, cuya identidad no fue revelada, también resultó herido de proyectil de bala.

El incidente ocurrió cerca del edificio 14 del residencial, añadió la Policía.

Román Vázquez, conocido como “Cascote”, poseía expediente desde 2015 por violaciones a la Ley de Armas, por los cuales cumplió una probatoria de seis años.

Román Vázquez murió en la escena, mientras que el menor fue transportado al Centro Médico en Río Piedras, donde falleció mientras recibía asistencia médica. De momento, no se indicó si el menor guardaba relación con Román Vázquez.

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Según el informe preliminar, el asesinato se reportó a las 2:30 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar a la escena, los agentes hallaron el cuerpo de Román Vázquez, quien recibió múltiples heridas de proyectil de bala.

El móvil del crimen está bajo investigación de la Policía, mientras que la agencia busca corroborar si otro hombre que llegó herido a un hospital de la zona guarda relación con el doble asesinato.