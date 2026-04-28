Más de 20 municipios bajo avisos y advertencias de inundaciones: conoce cuáles son
Además, algunos están siendo afectados por fuertes tronadas
28 de abril de 2026 - 4:42 PM
28 de abril de 2026 - 4:42 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde del martes, avisos y advertencias de inundaciones ante fuertes lluvias que afectan a varios municipios de Puerto Rico.
Según un boletín especial emitido por la entidad, los municipios que se encuentran bajo aviso son:
Comerío: hasta las 7:00 p.m.
Además, los municipios bajo advertencia son:
Aibonito, Barranquitas, Cayey y Cidra: hasta las 7:15 p.m.
Ceiba, Fajardo y Naguabo: hasta las 6:30 p.m.
Ciales, Jayuya, Morovis y Orocovis: hasta las 6:15 p.m.
Aguas Buenas, Bayamón, Cataño, Guaynabo y Naranjito: hasta las 6:00 p.m.
Corozal, Dorado, Toa Alta y Vega Alta: hasta las 4:45 p.m.
Añasco y Moca: hasta las 4:45 p.m.
Carolina, San Juan y Trujillo Alto: hasta las 4:45 p.m.
Otros municipios también están siendo afectados por fuertes tronadas.
El SNM reportó que en algunos municipios se registraron entre una a tres pulgadas de lluvia y se esperan al menos dos pulgadas adicionales mientras se mantenga vigente la advertencia.
Las lluvias están ligadas a una banda de humedad que está cubriendo al archipiélago y que permanecerá sobre la región al menos hasta el viernes.
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