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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de 20 municipios bajo avisos y advertencias de inundaciones: conoce cuáles son

Además, algunos están siendo afectados por fuertes tronadas

28 de abril de 2026 - 4:42 PM

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Las lluvias están ligadas a una banda de humedad que está cubriendo al archipiélago y que permanecerá sobre la región al menos hasta el viernes. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde del martes, avisos y advertencias de inundaciones ante fuertes lluvias que afectan a varios municipios de Puerto Rico.

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Según un boletín especial emitido por la entidad, los municipios que se encuentran bajo aviso son:

Comerío: hasta las 7:00 p.m.

Además, los municipios bajo advertencia son:

Aibonito, Barranquitas, Cayey y Cidra: hasta las 7:15 p.m.

Ceiba, Fajardo y Naguabo: hasta las 6:30 p.m.

Ciales, Jayuya, Morovis y Orocovis: hasta las 6:15 p.m.

Aguas Buenas, Bayamón, Cataño, Guaynabo y Naranjito: hasta las 6:00 p.m.

Corozal, Dorado, Toa Alta y Vega Alta: hasta las 4:45 p.m.

Añasco y Moca: hasta las 4:45 p.m.

Carolina, San Juan y Trujillo Alto: hasta las 4:45 p.m.

Otros municipios también están siendo afectados por fuertes tronadas.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

El SNM reportó que en algunos municipios se registraron entre una a tres pulgadas de lluvia y se esperan al menos dos pulgadas adicionales mientras se mantenga vigente la advertencia.

Las lluvias están ligadas a una banda de humedad que está cubriendo al archipiélago y que permanecerá sobre la región al menos hasta el viernes.

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Breaking NewsAdvertencia de inundacionesInundacionesTiempoTiempo en Puerto RicoMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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