Más de 20 municipios bajo avisos y advertencias de inundaciones: conoce cuáles son

( Xavier Araújo )

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde del martes, avisos y advertencias de inundaciones ante fuertes lluvias que afectan a varios municipios de Puerto Rico.

Según un boletín especial emitido por la entidad, los municipios que se encuentran bajo aviso son:

Comerío: hasta las 7:00 p.m.

Además, los municipios bajo advertencia son:

Aibonito, Barranquitas, Cayey y Cidra: hasta las 7:15 p.m.

Ceiba, Fajardo y Naguabo: hasta las 6:30 p.m.

Ciales, Jayuya, Morovis y Orocovis: hasta las 6:15 p.m.

Aguas Buenas, Bayamón, Cataño, Guaynabo y Naranjito: hasta las 6:00 p.m.

Corozal, Dorado, Toa Alta y Vega Alta: hasta las 4:45 p.m.

Añasco y Moca: hasta las 4:45 p.m.

Carolina, San Juan y Trujillo Alto: hasta las 4:45 p.m.

Otros municipios también están siendo afectados por fuertes tronadas.

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¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

El SNM reportó que en algunos municipios se registraron entre una a tres pulgadas de lluvia y se esperan al menos dos pulgadas adicionales mientras se mantenga vigente la advertencia.