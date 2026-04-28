Asesinan a un hombre en la cancha de un residencial en Guaynabo

Un hombre fue asesinado a tiros en la tarde de este martes en la cancha del residencial público Zenón Díaz Valcárcel, jurisdicción de Guaynabo, confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Policía.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre unos disparos y una persona herida de bala. Al llegar a la escena, los agentes se toparon con el cadáver.

De momento, el occiso no ha sido identificado.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.