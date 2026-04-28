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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en la cancha de un residencial en Guaynabo

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades

28 de abril de 2026 - 2:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la Policía investigan una escena del crimen. (GFR Media)
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a tiros en la tarde de este martes en la cancha del residencial público Zenón Díaz Valcárcel, jurisdicción de Guaynabo, confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Policía.

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Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre unos disparos y una persona herida de bala. Al llegar a la escena, los agentes se toparon con el cadáver.

De momento, el occiso no ha sido identificado.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.

Pendientes a elnuevodía.com para la actualización de esta historia

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAsesinatosGuaynabo
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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