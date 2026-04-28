Asesinan a un hombre en la cancha de un residencial en Guaynabo
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades
28 de abril de 2026 - 2:57 PM
28 de abril de 2026 - 2:57 PM
Un hombre fue asesinado a tiros en la tarde de este martes en la cancha del residencial público Zenón Díaz Valcárcel, jurisdicción de Guaynabo, confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Policía.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre unos disparos y una persona herida de bala. Al llegar a la escena, los agentes se toparon con el cadáver.
De momento, el occiso no ha sido identificado.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.
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