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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Violento asesinato en Corozal: asesinan a hombre de 29 años dentro de un vehículo

Según la Policía, el occiso poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas

25 de abril de 2026 - 9:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Ricardo Molina Fred, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja y la fiscal Aileen González investigan los hechos. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El cuerpo baleado de un hombre de 29 años fue localizado por las autoridades cerca de las 10:40 p.m. del viernes en el interior de un vehículo en el barrio Palmarito, sector Goyo Torres, en Corozal.

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El informe preliminar de la Policía sostiene que, tras recibir una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre disparos en la PR-568, agentes llegaron al lugar.

Allí, localizaron un vehículo Honda Element negro del año 2004 con impactos de bala y, en su interior, hallaron el cuerpo de Kevin Martínez Rivera.

Según la Uniformada, el occiso poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas.

El agente Ricardo Molina Fred, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja y la fiscal Aileen González investigan los hechos.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatosCorozal
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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