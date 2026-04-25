Violento asesinato en Corozal: asesinan a hombre de 29 años dentro de un vehículo

El cuerpo baleado de un hombre de 29 años fue localizado por las autoridades cerca de las 10:40 p.m. del viernes en el interior de un vehículo en el barrio Palmarito, sector Goyo Torres, en Corozal.

El informe preliminar de la Policía sostiene que, tras recibir una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre disparos en la PR-568, agentes llegaron al lugar.

Allí, localizaron un vehículo Honda Element negro del año 2004 con impactos de bala y, en su interior, hallaron el cuerpo de Kevin Martínez Rivera.

Según la Uniformada, el occiso poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas.