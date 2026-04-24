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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Seis menores reciben atención médica tras ingerir jugo con posible presencia de vidrio

Un portavoz del Departamento de Educación aclaró que el caso no guarda relación directa con la escuela ni con el comedor

24 de abril de 2026 - 4:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un portavoz del Departamento de Educación aclaró que el caso no guarda relación directa con la escuela ni con el comedor. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Seis estudiantes de una escuela pública en la región de Bayamón recibieron este viernes asistencia médica tras consumir jugo de un termo con un presunto material filoso en su interior, que no se descartó sea vidrio.

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Según información preliminar, uno de los alumnos sacó su termo y compartió el contenido con sus compañeros. Sin embargo, uno de ellos notó que tenía un sabor extraño y la posible presencia de partículas en el líquido.

Un portavoz del Departamento de Educación aclaró que el caso no guarda relación directa con la escuela ni con el comedor, y que la región informó que los alumnos fueron atendidos en un hospital y dados de alta.

En un reportaje de Telenoticias de Telemundo, se explicó que los menores tienen entre 10 y 12 años. Uno de los padres, que habló bajo condición de anonimato, precisó que fue “un accidente con un estudiante en el cual él compartió su jugo y adentro del termo, lo que contenía filo estaba roto y era de cristal”.

“Los nenes pensaban que era hielo y estaban bebiendo del juguito y de pronto todos estaban llorando. Realmente, no sé si padecieron de algo, si tuvo algún efecto, pero sí estaban todos bien atacados llorando... Llené unos documentos médicos y eso. Llevaron a los nenes en ambulancia, los paramédicos vinieron rápido y se los llevaron”, puntualizó.

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Breaking NewsDepartamento de EducaciónEscuelasBayamón
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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