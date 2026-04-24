Seis menores reciben atención médica tras ingerir jugo con posible presencia de vidrio

Seis estudiantes de una escuela pública en la región de Bayamón recibieron este viernes asistencia médica tras consumir jugo de un termo con un presunto material filoso en su interior, que no se descartó sea vidrio.

Según información preliminar, uno de los alumnos sacó su termo y compartió el contenido con sus compañeros. Sin embargo, uno de ellos notó que tenía un sabor extraño y la posible presencia de partículas en el líquido.

Un portavoz del Departamento de Educación aclaró que el caso no guarda relación directa con la escuela ni con el comedor, y que la región informó que los alumnos fueron atendidos en un hospital y dados de alta.

En un reportaje de Telenoticias de Telemundo, se explicó que los menores tienen entre 10 y 12 años. Uno de los padres, que habló bajo condición de anonimato, precisó que fue “un accidente con un estudiante en el cual él compartió su jugo y adentro del termo, lo que contenía filo estaba roto y era de cristal”.

PUBLICIDAD