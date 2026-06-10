Departamento de Justicia recomienda asignar un FEI para investigar al exsecretario auxiliar de la OGPe

Así lo anunció este miércoles la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, quien añadió que la recomendación se enfocó directamente en alegadas acciones de ambos exfuncionarios durante un proceso competitivo para la contratación de servicios profesionales durante su incumbencia.

“Nuestra recomendación es el resultado directo de una rigurosa investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia”, dijo Gómez Torres, en un comunicado de prensa.

“Luego de evaluar minuciosamente la prueba obtenida y recopilada, determinamos que existe información suficiente para activar el mecanismo que dispone la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. A partir de este momento, será el Panel el organismo encargado de evaluar nuestra recomendación y determinar el curso de acción posterior”, destacó la titular de Justicia.

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1 / 16 | Tras salidas del DDEC: estos son los líderes del sector privado que llegaron a La Fortaleza. Líderes del sector privado se dieron cita la mañana de este jueves en La Fortaleza para escuchar y discutir potenciales candidatos para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tras la repentina renuncia de Sebastián Negrón Reichard esta semana. - Xavier Araújo 1 / 16 Tras salidas del DDEC: estos son los líderes del sector privado que llegaron a La Fortaleza Líderes del sector privado se dieron cita la mañana de este jueves en La Fortaleza para escuchar y discutir potenciales candidatos para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tras la repentina renuncia de Sebastián Negrón Reichard esta semana. Xavier Araújo Compartir

Asimismo, enfatizó que la recomendación emitida por el Departamento de Justicia no constituye una adjudicación de responsabilidad penal, ni representa una determinación final sobre los hechos investigados.

Debido a que el asunto se encuentra formalmente bajo la consideración y jurisdicción de la Oficina del Panel sobre el FEI, Gómez Torres precisó que no se emitirán expresiones adicionales sobre este caso.

La pesquisa de Justicia se originó tras un referido presentado por Sebastián Negrón Reichard contra ambos funcionarios mientras fungía como secretario del Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Negrón Reichard también llevó el asunto ante la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental. Según el portavoz Luis Albizu, esta última agencia acogió la querella, pero suspendió su evaluación a la espera de una determinación por parte de Justicia.

“Tan pronto termine el Departamento de Justicia de investigar la parte criminal, la Oficina de Ética Gubernamental entrará a ver si hay alguna falla administrativa”, dijo Albizu previamente a El Nuevo Día.

Por el momento, se desconoce si Almodóvar y Neuman fueron restituidos en sus puestos de carrera. Negrón Reichard había ordenado su suspensión sumaria, pero posteriormente, tras renunciar a la jefatura de la agencia, alegó que recibió presiones desde La Fortaleza para revertir esa determinación.

El exsecretario del DDEC dimitió de forma abrupta y sostuvo, entre sus argumentos, que la relación de confianza entre él y La Fortaleza se había quebrado.

El 18 de mayo, Negrón Reichard indicó que hallazgos de una investigación realizada por el bufete HRML, LLC, reveló una supuesta “extensa, compleja y desafortunada saga” de acciones por parte de Almodóvar Vélez y a Neuman Rivera, entre ellas haber intentado intervenir en un proceso competitivo para la otorgación de un contrato con fondos federales.

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El proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) era para otorgar un contrato de publicidad para difundir información sobre los códigos de construcción de Puerto Rico y era por la suma de entre $1 millón y $2 millones, indicó el entonces titular del DDEC. Negrón Reichard mencionó, además, que el RFP fue cancelado y no se llegaron a desembolsar fondos federales.

Al momento, se desconoce el nombre de la empresa que supuestamente Almodóvar Vélez y Neuman Rivera intentaron beneficiar.

“Ante los señalamientos y evidencia que apunta que se hayan podido cometer violaciones al Código Penal, al Código Anticorrupción, a la regulación federal aplicable a procesos de RFP, Reglamento de Personal del DDEC y a la Ley Orgánica de Ética Gubernamental, procederé a hacer los referidos correspondientes, primero, al Departamento de Justicia, segundo, a la Oficina de la Contralora, tercero, a la Oficina de Recursos Humanos del Departamento y, cuarto, a la Oficina de Ética Gubernamental”, puntualizó Negrón Reichard.

Este medio intentó obtener una reacción de Almodóvar Vélez, pero no se obtuvo una respuesta.