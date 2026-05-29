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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Plazo de cinco días al DDEC para que entregue el informe por supuestas influencias indebidas en contratos de la OGPe

La Cámara de Representantes aprueba la petición a la agencia, que tiene cinco días para cumplir

29 de mayo de 2026 - 5:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Negrón Reichard renunció el martes a su cargo aduciendo al fin de una “confianza mutua” necesaria para un puesto en el gabinete de la gobernadora Jenniffer González Colón. (Pablo Martínez Rodríguez)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

En los próximos cinco días, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tendrá que entregar a la Cámara de Representantes el informe final de la investigación que hizo el bufete HRML, LLC referente a una supuesta intervención indebida en un Proceso de Solicitud de Propuestas (RFP, en inglés) de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Esto, luego de que el pleno de la Cámara baja diera paso a una petición radicada por el portavoz del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago.

El Nuevo Día solicitó una reacción del DDEC, pero al momento no han respondido.

Ferrer Santiago, por su parte, dijo que la petición pretende que la rama Legislativa reciba copia de la investigación interna que encomendó el ahora exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, y quien tras conocer los resultados de la pesquisa hizo dos referidos al Departamento de Justicia contra el exdirector ejecutivo de la OGPe, Norberto Almodóvar Vélez y la directora de Recursos Humanos de esa secretaría auxiliar, Charlene Neuman.

“La aprobación de esta petición representa un paso importante para garantizar transparencia y acceso a información pública sobre serios señalamientos de corrupción relacionados al manejo de fondos federales. El país merece conocer qué ocurrió y quiénes intervinieron en este proceso”, expresó Ferrer Santiago.

En entrevista con El Nuevo Día, Ferrer reconoció que es posible que el DDEC busque vías legales para negarse a entregar el informe, como ha sucedido en otras instancias.

“La realidad es que la práctica en el pasado nos lleva a pensar que, usual y lamentablemente, las agencias levantan privilegios para no entregar la información”, afirmó. “Las veces que hemos ido al tribunal, en cada una de ellas, los cuerpos legislativos salen victoriosos. Hay que esperar y ver la contestación del DDEC en los próximos cinco días”.

Su expectativa es que la Cámara baja pueda saber conocer las supuestas intervenciones indebidas en un proceso de RFP de servicios publicitarios, que serían sufragados con fondos federalesy que pudo haber sido detonante para la súbita salida de Negrón Reichard.

El martes pasado, el abogado sostuvo que dejaba el cargo pues La Fortaleza solicitó que se retractara y revocara las suspensiones de empleo de Almodóvar Vélez y Neuman.

Duda que Justicia tome cartas en el asunto

“Se trata de un contrato para dar a conocer los códigos de construcción en Puerto Rico y el contrato se pagaría con fondos federales. Por lo tanto, me levanta bandera que se hagan referidos al Departamento de Justicia, pero no a las agencias federales”.

Agregó que, ante resoluciones recientes del Departamento de Justicia sobre investigaciones al gobierno, “tengo serias dudas en cuanto a la ejecución del Departamento de Justicia y creo que lo importante es que el país conozca qué fue lo que pasó y, si hay jurisdicción federal, hacer los referidos pertinentes”.

Negrón Reichard renunció el martes a su cargo aduciendo al fin de una “confianza mutua” necesaria para un puesto en el gabinete de la gobernadora Jenniffer González Colón.

La renuncia llegó luego de que se destituyera de su cargo al secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, quien fue referido al Departamento de Justicia

“A partir de que refiriera a las autoridades correspondientes los hallazgos de una evaluación sobre un proceso competitivo, las acciones tomadas posteriormente por La Fortaleza hacen imposible continuar ejerciendo el cargo con la integridad y la autonomía que el rol requiere y que todo secretario le debe a la ciudadanía”, señaló entonces Negrón Reichard.

Líderes del sector privado se dieron cita la mañana de este jueves en La Fortaleza para escuchar y discutir potenciales candidatos para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tras la repentina renuncia de Sebastián Negrón Reichard esta semana.La reunión comenzó a eso de las 9:50 a.m. y se le informó a El Nuevo Día que es dirigida por la gobernadora Jenniffer González Colón. En su carta de renuncia, Negrón Reichard afirmó que “la confianza ya no existe” y sostuvo que no podía continuar ejerciendo el cargo “con integridad y autonomía”.
1 / 16 | Tras salidas del DDEC: estos son los líderes del sector privado que llegaron a La Fortaleza. Líderes del sector privado se dieron cita la mañana de este jueves en La Fortaleza para escuchar y discutir potenciales candidatos para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tras la repentina renuncia de Sebastián Negrón Reichard esta semana. - Xavier Araújo

El Nuevo Día publicó que la controversia gira, en parte, en torno a las alegadas intervenciones indebidas en procesos de contratación.

En medio de este escenario, 9 funcionarios con puestos de liderato dentro del DDEC también renunciaron.

Entre ellos, figuran la jefa de personal; la persona encargada de las iniciativas estratégicas y la transformación del sistema de permisos; el asesor legal general; la principal oficial de finanzas del DDEC y Pridco (Compañía de Fomento Industrial); el director de la Oficina de Incentivos; el líder de los esfuerzos de reshoring y semiconductores; la persona responsable del concierge ejecutivo; la persona a cargo de la estrategia de carga aérea; y el director de Comunicaciones, entre otros.

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Departamento de Desarrollo Económico y ComercioCámara de Representantes
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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