Allanamiento del FBI a planta en California tras amenaza de explosión química

Las autoridades federales ejecutaron este miércoles una orden de registro en unas instalaciones aeroespaciales del sur de California, donde el mes pasado se produjo un sobrecalentamiento en un depósito de productos químicos que obligó a evacuar a 50,000 residentes ante el temor de que se produjera una explosión.

La orden judicial firmada por un juez federal la semana pasada autorizó la incautación de documentos y registros relacionados con el “almacenamiento, uso o eliminación” del metacrilato de metilo, la sustancia química contenida en el depósito afectado.

Según la orden judicial, también se solicitaron “muestras de la sustancia contenida en cualquier depósito, contenedor, bidón, cuba, recipiente o envase del que se sospeche que contiene o ha contenido anteriormente metacrilato de metilo y/o cualquier sustancia peligrosa”.

La orden judicial también ordena a los agentes que incauten los registros relacionados con “cualquier equipo de refrigeración u otro equipo utilizado para controlar o regular la temperatura del metacrilato de metilo”.

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El FBI confirmó que sus agentes estaban registrando las instalaciones de GKN Aerospace Transparency Systems en Garden Grove, una localidad del condado de Orange.

GKN Aerospace fabrica ventanas de cabina, carenados y parabrisas. El depósito que se sobrecalentó contenía entre 6,000 y 7,000 galones de metacrilato de metilo, una sustancia altamente inflamable. Este líquido se utiliza en la fabricación de plásticos y recubrimientos, como el plexiglás y las prótesis dentales.

Según la Agencia de Protección Ambiental, la exposición a esta sustancia química puede provocar graves problemas respiratorios, trastornos neurológicos e irritación de la piel, los ojos y la garganta.

En respuesta a una solicitud de comentarios sobre la investigación del FBI, un portavoz de GKN declaró a la AP el miércoles por la mañana: “Estamos cooperando con las autoridades en nuestras instalaciones de Garden Grove y seguiremos haciéndolo”.

Steve Carlin, de GKN Aerospace, intervino en una reunión con la comunidad celebrada el martes por la tarde. Agradeció a los bomberos y a los dirigentes locales su actuación ante el incidente ocurrido en la planta, que da empleo a más de 500 personas, y pidió disculpas a la comunidad.

“En nombre de GKN y de la planta de Garden Grove, quiero expresar mi pesar por lo ocurrido y por este incidente. Entiendo y me he dado cuenta, al estar aquí esta noche, de lo perturbador que ha sido este suceso y de lo inquietante que resulta para la comunidad en general. Es especialmente inquietante para nosotros en GKN debido a la larga historia que tenemos con Garden Grove y a lo mucho que estamos vinculados a esta comunidad”.

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Los dirigentes municipales y los residentes de Garden Grove instaron a GKN Aerospace a que considerara la posibilidad de retirar esos depósitos de metacrilato de metilo de la planta de Garden Grove, para que el producto químico quedara alejado de los residentes y las empresas. Sin embargo, Carlin señaló que la investigación sobre lo ocurrido se encuentra en una fase muy temprana, por lo que es demasiado pronto para decidir qué medidas podría tomar la empresa en respuesta al incidente. Prometió ser transparente con la comunidad en lo relativo a la investigación.

El incidente se notificó el 21 de mayo y las evacuaciones comenzaron al día siguiente. Según las autoridades, el tanque se sobrecalentó debido a un fallo en una válvula del sistema de refrigeración que lo mantenía a 50 grados Fahrenheit.

Los equipos rociaron agua sobre el depósito hasta que la temperatura interior se estabilizó en 92 °F. tras haber bajado desde los 100 °F. Se utilizó un sistema de rociadores para apagar el depósito, y la empresa indicó que sus especialistas técnicos y los bomberos retiraron el aislamiento del depósito para ayudar a enfriarlo.

Una grieta que se formó por casualidad en el tanque alivió la presión y ayudó a evitar una explosión catastrófica, lo que permitió que la mayoría de los evacuados regresaran a sus hogares durante el fin de semana del Día de los Caídos. Las autoridades anunciaron que levantaban las últimas órdenes después de que la temperatura del tanque se mantuviera estable durante cuatro horas sin que se activaran los rociadores.

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Por otra parte, la Fiscalía del Condado de Orange también está llevando a cabo una investigación penal sobre la planta de GKN Aerospace, según ha informado la portavoz de la Fiscalía, Kimberly Edds.

“Hemos enviado una carta de conservación a GKN en la que les ordenamos que no modifiquen ni destruyan ninguna prueba, y el abogado externo de la empresa ha confirmado su recepción”, declaró Edds a The Associated Press en un correo electrónico.

Alrededor de una docena de personas y empresas, que formaban parte de las 50,000 personas evacuadas durante la emergencia química, han presentado demandas contra la empresa. Algunos residentes denunciaron fuertes olores, irritación respiratoria, dolores de cabeza y mareos. Cuestionan por qué se permitió que la planta química funcionara tan cerca de las viviendas.

Las autoridades sanitarias del condado de Orange aseguraron a los residentes que no se había producido ninguna contaminación ni se habían liberado gases, y que seguirían vigilando la calidad del aire durante varios meses y revisando las alcantarillas y los desagües pluviales.