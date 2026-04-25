Tras las rejas mujer que habría amenazado con un cuchillo a su madre

La jueza Annelie Carlo Rivera, del Tribunal de Mayagüez, halló causa para arresto contra una mujer de 41 años que presuntamente amenazó con un cuchillo a su madre, de 79, en hehos ocurridos en Cabo Rojo.

Conforme a la investigación de la Policía, para la fecha del 22 de abril, las autoridades recibieron una querella a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se indicó que la imputada, identificada como Joanna Soler García, amenazó con un arma blanca a su progenitora en su residencia en la urbanización Monte Bello.

Por estos hechos, la fiscal Yanitza Negrón formuló cargos por violaciones a la Ley de Armas y amenaza.

La togada determinó causa para arresto en los cargos sometidos, y le fijó una fianza global de $10,000, que no prestó, por lo que fue fichada e ingresada en la Institución Correccional 705 de Bayamón.