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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas mujer que habría amenazado con un cuchillo a su madre

Los hechos habrían ocurrido el 22 de abril en una residencia en la urbanización Monte Bello, en Cabo Rojo

25 de abril de 2026 - 11:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
11 de octubre de 2023 - En la comandancia de Bayamón, una mujer arrestada por la Policía. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Annelie Carlo Rivera, del Tribunal de Mayagüez, halló causa para arresto contra una mujer de 41 años que presuntamente amenazó con un cuchillo a su madre, de 79, en hehos ocurridos en Cabo Rojo.

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Conforme a la investigación de la Policía, para la fecha del 22 de abril, las autoridades recibieron una querella a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se indicó que la imputada, identificada como Joanna Soler García, amenazó con un arma blanca a su progenitora en su residencia en la urbanización Monte Bello.

Por estos hechos, la fiscal Yanitza Negrón formuló cargos por violaciones a la Ley de Armas y amenaza.

La togada determinó causa para arresto en los cargos sometidos, y le fijó una fianza global de $10,000, que no prestó, por lo que fue fichada e ingresada en la Institución Correccional 705 de Bayamón.

La vista preliminar de este caso fue pautada para el 7 de mayo.

Tags
Breaking NewsCabo Rojo Policía de Puerto RicoDepartamento de JusticiaArmas blancas
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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