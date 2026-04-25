Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De discusión a tiroteo mortal: joven herido frente a discoteca en Santurce enfrenta cargos

¿Cuál es la teoría de la Policía? Aquí te explicamos lo que arrojó la investigación meses después del incidente

25 de abril de 2026 - 9:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de balacera que dejó a un muerto y cinco heridos en District. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre que resultó herido durante un intercambio de disparos en las inmediaciones de un establecimiento nocturno en Santurce enfrenta ahora cargos relacionados con violaciones a la Ley de Armas.

RELACIONADAS

La Policía de Puerto Rico confirmó la información mediante un comunicado de prensa en el que identificó al imputado como Alex Jesús Candelaria, de 20 años, residente del municipio de San Juan.

Candelaria enfrenta cargos por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia; portación, posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón corto; y disparar o apuntar armas de fuego.

Lo que ocurrió, según la Policía

De acuerdo a la investigación de la Uniformada, los hechos se remontan al 3 de marzo, cuando surgió un altercado con un grupo de entre 10 a 15 personas que se disponían a entrar armados a la discoteca District.

Los guardias de seguridad no les permiten la entrada a dicho lugar, suscitándose una discusión y, posteriormente, un intercambio de disparos, donde falleció Juan J. González Beltrán y resultaron heridas cinco personas. Entre los heridos está el acusado, el señor Alexis Jesús Candelario", indicó la Policía.

Un hombre fue asesinado y otras cuatro personas resultaron heridos en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Santurce.La Uniformada informó que los hechos fueron reportados “frente a la discoteca District, que ubica en la avenida Roberto H. Todd”.Hasta este lunes, la Policía había reportado 82 asesinatos en lo que va de este año, seis menos que los 88 casos registrados en el 2025.
1 / 10 | Caos en la madrugada: imágenes de la balacera frente a una discoteca en Santurce . Un hombre fue asesinado y otras cuatro personas resultaron heridos en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Santurce. - Alex Figueroa Cancel

Según la Policía, Candelario tenía presuntamente en su poder una pistola Glock, con tres cargadores y municiones, además de un arma larga con un cargador y municiones.

El caso se consultó con la fiscal Ivette Nieves Córdova, quien formuló los mencionados cargos.

La prueba se presentó ante el juez Juan León González, del Tribunal de San Juan, quien halló causa para arresto y señaló una fianza de $200,000, que no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón.

La investigación de este caso estuvo a cargo del agente Michael Figueroa, bajo la supervisión de la teniente Idamaris Morales, ambos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Tags
Breaking NewsTribunalesPolicía de Puerto RicoCICSanturceDiscotecas
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: