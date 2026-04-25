De discusión a tiroteo mortal: joven herido frente a discoteca en Santurce enfrenta cargos
¿Cuál es la teoría de la Policía? Aquí te explicamos lo que arrojó la investigación meses después del incidente
25 de abril de 2026 - 9:55 AM
25 de abril de 2026 - 9:55 AM
Un hombre que resultó herido durante un intercambio de disparos en las inmediaciones de un establecimiento nocturno en Santurce enfrenta ahora cargos relacionados con violaciones a la Ley de Armas.
La Policía de Puerto Rico confirmó la información mediante un comunicado de prensa en el que identificó al imputado como Alex Jesús Candelaria, de 20 años, residente del municipio de San Juan.
Candelaria enfrenta cargos por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia; portación, posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón corto; y disparar o apuntar armas de fuego.
De acuerdo a la investigación de la Uniformada, los hechos se remontan al 3 de marzo, cuando surgió un altercado con un grupo de entre 10 a 15 personas que se disponían a entrar armados a la discoteca District.
Los guardias de seguridad no les permiten la entrada a dicho lugar, suscitándose una discusión y, posteriormente, un intercambio de disparos, donde falleció Juan J. González Beltrán y resultaron heridas cinco personas. Entre los heridos está el acusado, el señor Alexis Jesús Candelario", indicó la Policía.
Según la Policía, Candelario tenía presuntamente en su poder una pistola Glock, con tres cargadores y municiones, además de un arma larga con un cargador y municiones.
El caso se consultó con la fiscal Ivette Nieves Córdova, quien formuló los mencionados cargos.
La prueba se presentó ante el juez Juan León González, del Tribunal de San Juan, quien halló causa para arresto y señaló una fianza de $200,000, que no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón.
La investigación de este caso estuvo a cargo del agente Michael Figueroa, bajo la supervisión de la teniente Idamaris Morales, ambos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
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