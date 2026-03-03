Investigan caso como defensa propia: un hombre muere y cinco resultan heridos en tiroteo frente discoteca en Santurce

Un hombre fue asesinado y otras cuatro personas resultaron heridos en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Santurce.

Una balacera dejó un hombre muerto y cinco personas heridas en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, martes, frente a una discoteca en Santurce.

El inspector del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, Edwin Figueroa, dijo que preliminarmente se investiga como un caso de defensa propia por parte de guardias de seguridad de la discoteca District.

“Lo que se desprende de la investigación hasta ahora, de forma preliminar porque faltan muchas entrevistas por hacer, es que se ha tratado de un ‘homicidio justificable’, donde los oficiales de seguridad se defienden del ataque a tiros de estos individuos que trataron de ingresar al local”, explicó Figueroa a El Nuevo Día.

En comunicado de prensa, la Uniformada informó que los hechos fueron reportados “frente a la discoteca District, que ubica en la avenida Roberto H. Todd”, a eso de las 1:42 a.m.

Figueroa señaló que “llegan unos individuos armados que quieren entrar a la discoteca District. La seguridad les dice que no pueden entrar armados”.

“Surge una discusión entre estas personas y eventualmente un intercambio de disparos, donde una persona hay una persona muerta y cinco heridos, entre ellos tres de seguridad”, apuntó. “Hay un herido que entendemos que es una de las personas que quería entrar armada”.

“Y tenemos otro herido, que alega que era un cliente, pero eso es materia de investigación”, agregó el oficial, al destacar que se encontraba “en condición grave”.

De acuerdo con Figueroa, las heridas de los tres guaridas fueron leves.

Versiones preliminares apuntaban a que unas diez o más personas estaban en el grupo que pretendía entrar en el incidente, pero al momento Figueroa solo había podido observar en los vídeos de cámaras de seguridad a unas ocho o nueve personas que salen corriendo del lugar tras el tiroteo.

“Todavía hay diferentes ángulos de cámaras para mirar”, comentó.

“Ya vimos algunos vídeos, que al momento están corroborado lo que nos dicen los guardias de seguridad”, añadió.

En la escena marcaron sobre 120 piezas de evidencia, algunos de ellos vehículos estacionados que fueron impactados en la balacera.

“Se levantaron tres armas de fuego, dos cortas. Dos las tenía la persona que muere en la escena y la otra el que está herido. Además se levantó un rifle que lo abandonaron cerca de donde murió la persona”, explicó Figueroa, al indicar que en la escena levantaron casquillos de arma corta y larga.

Según el inspector, del occiso y el herido en condición delicada cuentan con identificaciones preliminares que no divulgó al momento.

Sí dijo que, de corroborarse, se trata de personas con expediente criminal y sospechosos por delitos de asesinatos y violaciones a la ley de armas.

“A ambos implicados los tenemos como sospechosos de otros crímenes violentos en el área de San Juan”, abundó.