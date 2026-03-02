Radicarán cargos contra mujer detenida por asesinato en Morovis

Las autoridades radicarán cargos hoy, lunes, contra una mujer detenida por el asesinato de un hombre en Morovis.

Denuncias por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas serán presentados ante un magistrado, en horas de esta tarde, en el Tribunal de Arecibo.

La determinación de la Fiscalía de Arecibo fue tomada a raíz de la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales sobre las circunstancias del caso, reportado en la madrugada de ayer, domingo en la barriada Ensanche, calle Ruiz Belvis de Morovis.

Según la información preliminar de la Uniformada, “una mujer hirió con un arma de fuego a un hombre en diferentes partes del cuerpo”.

El occiso fue identificado como Pedro Cruz Santiago, alias “Pito”, de 44 años y residente de Morovis.

“Cruz Santiago fue transportado a una Institución Hospitalaria del área y mientras era transportado falleció”, agregó el informe policiaco.

“Relacionado a estos hechos, la mujer se encuentra detenida en la celda del Distrito de Morovis”, agregó.

Posteriormente, el capitán Carlos Vélez, director del CIC de Arecibo, explicó que ayer en la tarde esperaban llevar a cabo entrevistas.