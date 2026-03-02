Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radicarán cargos contra mujer detenida por asesinato en Morovis

Las denuncias serán presentadas en el Tribunal de Arecibo

2 de marzo de 2026 - 9:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las seis personas involucradas fueron citadas al Tribunal de Arecibo para este viernes a las 11:00 a.m. por el fiscal José Osorio. (Archivo)
La sospechosa permanecía detenida en un cuartel de Morovis desde la madrugada de los hechos.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades radicarán cargos hoy, lunes, contra una mujer detenida por el asesinato de un hombre en Morovis.

RELACIONADAS

Denuncias por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas serán presentados ante un magistrado, en horas de esta tarde, en el Tribunal de Arecibo.

La determinación de la Fiscalía de Arecibo fue tomada a raíz de la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales sobre las circunstancias del caso, reportado en la madrugada de ayer, domingo en la barriada Ensanche, calle Ruiz Belvis de Morovis.

Según la información preliminar de la Uniformada, “una mujer hirió con un arma de fuego a un hombre en diferentes partes del cuerpo”.

El occiso fue identificado como Pedro Cruz Santiago, alias “Pito”, de 44 años y residente de Morovis.

“Cruz Santiago fue transportado a una Institución Hospitalaria del área y mientras era transportado falleció”, agregó el informe policiaco.

“Relacionado a estos hechos, la mujer se encuentra detenida en la celda del Distrito de Morovis”, agregó.

Posteriormente, el capitán Carlos Vélez, director del CIC de Arecibo, explicó que ayer en la tarde esperaban llevar a cabo entrevistas.

La base de datos de la Policía refleja que ambos tienen expediente por denuncias previas, incluyendo por la Ley 54 de Violencia Doméstica y por sustancias controladas.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: