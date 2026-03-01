Investigan muerte de hombre baleado en Morovis: una mujer es detenida

La Policía investiga la muerte de un hombre baleado en la madrugada de este domingo en Morovis.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el caso es investigado preliminarmente como un asesinato. Los hechos fueron reportados a eso de las 5:21 a.m., en la barriada Ensanche, calle Ruiz Belvis.

“Según se informó, en el lugar antes mencionado una mujer hirió con un arma de fuego a un hombre en diferentes partes del cuerpo”, indicó la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región de Arecibo.

El occiso fue identificado como Pedro Cruz Santiago, alias “Pito”, de 44 años y residente de Morovis.

“Cruz Santiago fue transportado a una Institución Hospitalaria del área y mientras era transportado falleció”, agregó el informe policiaco.

Cruz Santiago, poseía expediente criminal, por sustancias controladas.

“Relacionado a estos hechos la mujer, se encuentra detenida en la celda del Distrito de Morovis”, apuntó la Uniformada,