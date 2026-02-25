Complicada la selección del jurado en el juicio contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts

La selección de los 12 miembros de jurado que evaluarán la prueba en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, coacusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, se ha complicado.

Como parte del proceso, que este miércoles entró en su quinto día ante el juez Luis Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, varios candidatos han reconocido que vieron noticias o información vinculada con el caso en redes sociales o en los medios de comunicación.

“Como este caso fue cubierto por las noticias tan ampliamente, pues ellos tienen esa información en su mente, pero también han sido consistentes en que van a seguir las instrucciones del tribunal”, dijo el fiscal Orlando Velázquez, según reseñó Telenoticias de Telemundo.

No obstante, la realidad es que la situación representa un desafío para garantizar un juicio imparcial, pues varios de los candidatos podrían haber desarrollado opiniones o percepciones sobre el caso antes de que se presente toda la evidencia.

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, garantiza a todo acusado el derecho a que se demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable en un juicio público, justo e imparcial.

A pesar de lo cuesta arriba que pueda llegar a ser conformar un jurado en este caso, la licenciada Mayra López Mulero, una de las representantes legales de la acusada, descartó la posibilidad de que se pueda alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público.

“Aquí no están todos los que son, ni son todos los que están”, indicó López Mulero a su llegada al tribunal, junto con los letrados Alberto C. Rivera Ramos y Yancarlos Maisonet.

Precisamente, la defensa de Cabrera Rivera solicitó la recusación general de los candidatos a jurado originalmente convocados, un grupo compuesto por 70 personas provenientes de los municipios de Aibonito, Coamo, Barranquitas, Comerío y Orocovis.

La selección del jurado continuará este viernes, 27 de febrero, y se reanudará el jueves, 5 de marzo, con nuevos paneles de candidatos, pues se prevé que con los primeros no será posible conformar el grupo de 12 personas que participará en el juicio.

Antes del inicio de la selección del jurado, el Ministerio Público advirtió que conformar el grupo sería un proceso complicado y que podría prolongarse por tres semanas. Por su parte, Barreto Altieri anticipó que el juicio podría extenderse meses.

Para esta etapa, el Ministerio Público cuenta con más de 60 testigos, entre ellos funcionarios públicos como policías, peritos y forenses, así como civiles, incluida la madre de la víctima, Lisandra Rosario. Por su parte, la defensa también presentará sus propios testigos.

Tan reciente como ayer, martes, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, no descartó la posibilidad de que se presenten cargos adicionales en este caso, pero por otros delitos relacionados con la ocupación de un vehículo.

Durante el altercado que terminó en la muerte de Pratts Rosario, un vehículo que presuntamente era de la madre de la víctima fue hurtado mediante carjacking, un ángulo que la Policía de Puerto Rico confirmó que investigaba desde agosto de 2025.

“Eso es parte de la investigación y de los posibles otros cargos que se van a radicar, por eso no quiero adelantar más sobre ese particular”, aseguró Gómez Torres durante una entrevista en el programa “Pega’os en la Mañana con Milly Méndez”.

“Una vez estos casos culminen, vamos a dar detalles sobre los posibles otros delitos que vamos a radicar que, como he dicho anteriormente, están relacionados, pero las únicas personas que han sido acusadas sobre asesinato son las dos que están enjuiciadas”, añadió la funcionaria.

Cabrera Rivera, y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, enfrentan procesos judiciales separados por los delitos de asesinato en primer grado y violación al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso y/o portación de un arma blanca en la comisión de un crimen.

Los hechos que dieron paso a este caso ocurieron el 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito. En consecuencia, dos menores resultaron heridos de arma blanca.

Acto seguido, los dos menores, de 16 años, fueron trasladados en autos separados hasta una institución hospitalaria para recibir asistencia. Sin embargo, Pratts Rosario murió la madrugada del 11 de agosto de 2025. Mientras tanto, el otro joven logró recuperarse.

Durante la primera etapa de vista preliminar, el Ministerio Público presentó evidencia testifical, documental y pericial para probar su teoría de que las acusadas actuaron en común y concierto acuerdo para cometer el asesinato de Pratts Rosario.

De los testimonios presentados en sala se desprende que, durante la noche de los hechos, se registraron al menos tres peleas simultáneas. La víctima intervino en una de ellas para defender a su hermana, resultando con 11 heridas, una de ellas en su corazón.

Una de las testigos, identificada como Betzaida Caratini Ortiz, de 48 años, aseguró haber visto cuando presuntamente Cabrera Rivera extrajo un objeto punzante de su cartera y se lo entregó a su hija. Agregó que observó a Avilés Cabrera agredir a la víctima.

En cambio, Gabriela “Gaba” Figueroa, de 18 años y mejor amiga de Avilés Cabrera, dijo que esta le confesó que apuñaló a la víctima. “Gaba, Gaba, la apuñalé”, dijo, al indicar que la acusada tenía sangre, así como raspaduras en el meñique y la palma de la mano.