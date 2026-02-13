“No merecía morir”: piden justicia para Gabriela Nicole en el inicio del juicio contra Elvia Cabrera

Mientras avanza el proceso de selección del jurado que evaluará la prueba en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, persiste el clamor de justicia por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto de 2025 en Aibonito.

En un desgarrador mensaje cargado de dolor e impotencia, la madre de la víctima, Lisandra Rosario, abrió su corazón, en sus redes sociales, para expresar el vacío que dejó la partida de su hija y el profundo anhelo de justicia que la sostiene cada día.

“Es tan difícil levantarme todos los días y no verte. Es tan difícil seguir con mi vida sin ti. Tú eres la única que mereces justicia. Me la mataron de la peor manera. No tienen perdón. Ella no merecía morir. ‘Lela’, baja del cielo, aunque sea un ratito y abrázame fuerte. Te necesito. Te amo, princesa”, expresó Rosario.

PUBLICIDAD

El primer día del juicio comenzó este viernes en la sala 1 del Tribunal de Aibonito, ante el juez Luis S. Barreto Altieri, y con ello, se disipó la posibilidad de que la acusada pudiera salir de prisión mediante la solicitud del recurso de “habeas corpus”, según la Fiscalía.

El “habeas corpus” es un recurso extraordinario, de naturaleza civil, que permite que un recluso sea excarcelado por varias razones, entre ellas, que se cumpla el término de 180 días (seis meses) de detención preventiva sin que comience el juicio.

“A nuestro juicio, como hoy están citados los paneles de jurado, una vez se juramente preliminarmente los candidatos a jurado, entonces empieza el juicio y se paraliza el término”, expresó a los medios el fiscal Orlando Velázquez Reyes al arribar a la corte.

En ese contexto, Velázquez Reyes, quien representa al Ministerio Público junto a la fiscal Silda Rubio Barreto, dijo que el término “procede cuando la persona está más de seis en espera de juicio, encarcelado”.

Una vez iniciados los procedimientos, Cabrera Rivera ingresó a la sala judicial luciendo serena y sin el habitual uniforme de confinada; en su lugar, vestía un pantalón gris, una camisa blanca y una chaqueta de cuadros en negro y blanco, con el cabello recogido.

Tras la apertura de los trabajos en corte, el licenciado Alberto C. Rivera Ramos, uno de los representantes legales de la acusada, intentó explicar un fallo del Tribunal Supremo, que declaró “no ha lugar” una petición de la defensa que buscaba paralizar el juicio.

PUBLICIDAD

No obstante, el juez no concedió la petición de la defensa, que además se manifestó sorprendida ante el fallo del máximo foro judicial en la isla, emitido apenas horas antes del inicio formal de los procesos.

“Debo decir que me sorprende la determinación del Tribunal Supremo. Mínimamente, me parecía que un asunto de esta envergadura constitucional requería mucho más ponderación”, mencionó la licenciada Mayra López Mulero, otra representante de la acusada.

En declaraciones a la prensa, López Mulero indicó que, independientemente de esas consideraciones, demostrarán a lo largo del proceso judicial que su representada es inocente. “Nosotros vamos a demostrar la inocencia de Elvia. Elvia es inocente”.

En resumen, la defensa ha sostenido que a su representada se le han violado sus derechos al no tener acceso oportuno, durante la vista preliminar, a evidencia que la corte ha reconocido como favorable, por lo que alega que los cargos no proceden.

Contra Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, se radicaron dos cargos por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por uso y/o portación de un arma blanca. Actualmente, ambas enfrentan procesos judiciales separados.

En declaraciones escritas, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, precisó más temprano que el fallo del Tribunal Supremo “cierra definitivamente la puerta a tácticas dilatorias y valida la solidez de nuestra posición legal”.

“El camino está despejado: la justicia no se detendrá. La justicia no es negociable. Tras la decisión del Tribunal Supremo, avanzamos con paso firme hacia la selección del jurado y el juicio en su fondo. La prueba hablará por sí sola”, concluyó Gómez Torres.

PUBLICIDAD

Lo que sucedió el primer día

Durante los procedimientos en sala, Rivera Ramos señaló la escasa representación de Aibonito en los paneles de jurado que estaban citados, a lo que la Fiscalía respondió que los candidatos provienen de la región judicial, que incluye municipios cercanos.

De los 70 candidatos que fueron citados para este viernes, llegaron 38 provenientes de los municipios de Aibonito, Coamo y Barranquitas. Como parte del proceso habitual, se le realizaron preguntas para determinar si conocían a algunas de las partes.

La fase inicial del juicio permitirá que se constituyan los mecanismos necesarios para evaluar la evidencia, escuchar los argumentos de la defensa y la Fiscalía, y determinar la responsabilidad de la acusada en relación con los cargos que le imputa el Ministerio Público.

Este proceso es esencial para garantizar que todas las partes tengan la oportunidad de presentar sus casos ante un jurado imparcial y que se cumpla con los principios fundamentales del sistema judicial.

Anteriormente, se ha reconocido que solo el proceso de selección de jurado pudiera tomar unas tres semanas. Mientras que el juicio podría extenderse por más de tres meses debido a la cantidad de prueba y testigos que se espera desfilen en esta etapa del procedimiento.

En resumen, la Fiscalía ha confirmado que cuenta con más de 60 testigos, cuyo testimonio será clave para sustentar su teoría de los hechos ocurridos entre la noche y la madrugada del 10 y 11 de agosto de 2025, en Aibonito, donde también resultó herido otro menor.

En la etapa de vista preliminar, una amiga de la acusada, Betzaida Caratini Ortiz, de 48 años, indicó que observó cómo Cabrera Rivera buscó en su cartera y le entregó presuntamente un objeto punzante a su hija.