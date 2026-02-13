Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tribunal Supremo deniega recurso que buscaba paralizar el inicio del juicio contra Elvia Cabrera

El proceso comienza este viernes a la 1:30 p.m. ante el juez Luis S. Barreto Altieri

13 de febrero de 2026 - 11:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvia Cabrera, acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito. (Suministrada .)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

A horas de que comience el juicio en contra de Elvia Cabrera Rivera, acusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó un recurso presentado por la defensa para detener el proceso.

De esta forma, el máximo foro judicial en la isla declaró “no ha lugar” la petición de certiorari y las mociones que presentó el equipo legal de la acusada solicitando auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos ante el Tribunal de Aibonito y peticionando una vista oral.

Ante la finalidad de esta determinación, el caso ante el Tribunal de Primera Instancia continuará su curso ordinario, y el juicio continúa pautado para comenzar en el día de hoy, con la selección del jurado.

De inmediato, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, expresó que, “como secretaria de Justicia, recibo con total firmeza la decisión del Tribunal Supremo de no acoger el recurso interpuesto por la defensa”.

“Esta determinación del más alto foro judicial cierra definitivamente la puerta a tácticas dilatorias y valida la solidez de nuestra posición legal. El camino está despejado: la justicia no se detendrá. La justicia no es negociable. Tras la decisión del Tribunal Supremo, avanzamos con paso firme hacia la selección del jurado y el juicio en su fondo. La prueba hablará por sí sola”, puntualizó.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación.

