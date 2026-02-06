Apelativo pide grabación de la vista preliminar contra Elvia Cabrera, pero no paraliza el juicio

Aunque la defensa de Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, solicitó la paralización del juicio mientras se atiende la apelación, el Tribunal de Apelaciones emitió este viernes una resolución en la que se limita a confirmar que está al tanto de que el proceso comienza el 13 de febrero.

“Tomamos conocimiento de que el juicio en sus méritos, en este caso está pautado para comenzar el 13 de febrero de 2026″, indica la resolución, que consta de dos páginas y fue emitida por un panel integrado por los jueces Grace Grana Martínez, Eric R. Ronda Del Toro y Glorianne Marie Lotti Rodríguez.

En el documento, en poder de El Nuevo Día, el Tribunal de Apelaciones solicitó a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito que envíe por correo electrónico, no más tarde del 9 de febrero, a las 12:00 p.m., la regrabación de toda la prueba testifical presentada en los tres días de la vista preliminar.

Inicialmente, la corte dio hasta el 3 de marzo para que se presentara la transcripción de la vista preliminar, celebrada el 17, 21 y 23 de octubre de 2025, pero en esta nueva resolución dejó sin efecto la petición.

“Una vez recibida la regrabación en la Secretaría de este Tribunal de Apelaciones y por todas las partes antes detalladas, el Procurador General tendrá el término de dos días para presentar su oposición al recurso. De no presentarse en el término dispuesto, quedará sometido este asunto para ser resuelto”, dice el documento.

El foro judicial advirtió que, si concluyen los términos dispuestos sin cumplir con lo ordenado, entonces procederán conforme a derecho a resolver la controversia en el caso de Cabrera Rivera, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Precisamente, la defensa de Cabrera Rivera presentó este viernes una “urgentísima solicitud de orden en auxilio de jurisdicción” en la que pedía al Apelativo que ordenara la paralización de los procedimientos que inciden sobre el recurso de apelación para que el derecho de la acusada “no se torne inoficioso”.

Los licenciados Mayra López Mulero, Alberto C. Rivera Ramos y Yancarlos Maisonet, representantes legales de Cabrera Rivera, acudieron el 30 de enero al Tribunal de Apelaciones para impugnar una determinación de la jueza Paola N. Morales Vélez, quien había denegado una petición de desestimación de cargos, pero reconoció que existía evidencia exculpatoria o favorable que no se entregó a la defensa a tiempo.

En la solicitud, de seis páginas, los licenciados señalaron que la controversia incide directamente sobre los derechos constitucionales de la acusada, particularmente el debido proceso de ley.

En virtud de dicho recurso, el Tribunal de Apelaciones adquirió jurisdicción sobre la controversia presentada y emitió una resolución el 3 de febrero asumiendo control activo del trámite de la solicitud, dictando órdenes procesales específicas y fijando términos obligatorios para todas las partes.

La defensa precisó que el juez Luis Barreto Altieri ha señalado el comienzo del juicio para el próximo 13 de febrero de 2026 a la 1:30 p.m. y expresamente ha verbalizado que, de no haber una orden de paralización por el Tribunal de Apelaciones, “la presentación del presente recurso no paralizará los trámites procesales de selección de jurado señalados para dicha fecha”.

“El remedio adoptado por el Tribunal de Primera Instancia, es decir, permitir que el proceso continúe a nivel de juicio, es contrario a derecho, pues mantiene vivas acusaciones que carecen de base probatoria mínima, en abierta contravención a la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal”, indicaron los abogados.

En el documento, además, advirtieron que permitir la continuación del proceso en el Tribunal de Aibonito sobre los asuntos en controversia interferiría con los términos ya fijados, menoscabaría la eficacia de las órdenes emitidas y tornaría la controversia en una académica. Asimismo, sostuvieron que ello frustraría la capacidad del Tribunal de Apelaciones para adjudicar el recurso de manera ordenada, completa y justa.

“El récord demuestra que los únicos cuatro testigos presentados por el Ministerio Público: 1) no ubicaron a la señora Elvia Cabrera Rivera infligiendo heridas; 2) no identificaron un arma blanca en su posesión; y 3) no establecieron acuerdo previo, coordinación ni designio común con Anthonieska Avilés Cabrera”, añadieron.

Por tanto, los licenciados insistieron en que se debe evaluar si el Tribunal de Aibonito debió decretar la desestimación de las acusaciones contra Cabrera Rivera por ausencia total de prueba.

“El Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error craso y manifiesto al suplir con inferencias especulativas los elementos intencionales del delito; al dar por acreditado un concierto y común acuerdo sin prueba directa ni circunstancial suficiente; y al ignorar que la prueba presentada no vinculó materialmente a la peticionaria con la conducta criminal”, dijeron.

Alegaron que este tipo de error, o sea, permitir que Cabrera Rivera sea sometida a juicio “sin prueba mínima admisible”, constituye una violación a las Reglas de Procedimiento Criminal. En ese contexto, mencionaron que la acusada está siendo sometida a juicio sin que exista causa probable conforme a derecho.

“Permitir que el proceso continúe mientras se revisa una denegatoria errónea bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal sí causaría dilación indebida, al exponer a las partes y al sistema judicial a trámites procesales y sustantivos innecesarios”, concluyeron.

Los nuevos movimientos en el Tribunal de Apelaciones ocurren a 24 horas de que se celebrara una nueva vista de estatus en la corte aiboniteña, de cara al juicio por jurado, que se estima podría extenderse más de tres meses, debido a la prueba y a la cantidad de testigos. La Fiscalía confirmó que tienen más de 60 testigos.

El juicio está programado para los días 13, 17, 23 y 24 de febrero a la 1:30 p.m.; 25 y 27 de febrero a las 9:00 a.m.; 5 de marzo a la 1:30 p.m.; y 6 de marzo a las 9:00 a.m., según el calendario establecido.

Cabe recordar que el asesinato de Pratts Rosario ocurrió el 11 de agosto de 2025, tras una trifulca cerca del casco urbano de Aibonito, en la que la víctima resultó herida por arma blanca. Fue trasladada a una institución médica, donde se confirmó su fallecimiento.

En el incidente también resultó herido otro adolescente de 16 años, quien se recuperó de la agresión y forma parte de los testigos del Ministerio Público.