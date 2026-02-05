Controversia por prueba exculpatoria atrasa el inicio de la vista preliminar contra Anthonieska Avilés

Aibonito - Una nueva moción presentada por la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años —ocurrido el 11 de agosto de 2025 cerca del casco urbano de Aibonito—, solicitando prueba exculpatoria, frenó el inicio de la vista preliminar.

Tan pronto la jueza Cristiana Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, abrió los trabajos en la sala 4, la fiscal Silda Rubio Barreto —quien, junto a Orlando Velázquez Reyes, representa al Ministerio Público— notificó a la corte sobre la moción presentada por la defensa en la mañana de este jueves en el caso.

Por un lado, Rubio Barreto explicó que no hay prueba exculpatoria en este caso, y que así lo determinó el juez Luis Navas de León, cuando analizó la evidencia sometida. “No tenemos nada que esconder. Lo ponemos a disposición del tribunal y que se evalúe conforme a la nueva moción que ellas han presentado”, sostuvo.

Sin embargo, la licenciada María Soledad Sáez Matos, quien, junto a la abogada Athelyn Jiménez Emmanuelli, representan legalmente a Avilés Cabrera, explicó que se trata de una “última solicitud” de prueba exculpatoria o favorable, amparada en los últimos acontecimientos en el caso de Elvia Cabrera Rivera.

Sáez Matos explicó en sala que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido en el pasado que la prueba exculpatoria no es solo la evidencia que puede demostrar la inocencia de un imputado de delito, sino la que también permite impugnar testimonios o que muestran versiones que pueden ser contradictorias.

De manera específica, Sáez Matos se refirió a la prueba que la jueza Paola N. Morales Vélez, en el caso contra Cabrera Rivera, reconoció como “exculpatoria o favorable” para la defensa al atender una moción de desestimación, y que incluyen, entre otras cosas, una orden de allanamiento, mensajes y declaraciones.

Ante esta controversia, la jueza planteó inicialmente unos términos para que la defensa fuera más específica en cuanto a su solicitud y, posteriormente, el Ministerio Público respondiera a la petición, a fin de entonces tomar una determinación con miras a iniciar la vista preliminar según estaba programada.

Pero Velázquez Reyes indicó que era importante que las partes se reunieran antes de que comenzara la vista preliminar contra Avilés Cabrera y empezara el desfile de prueba en corte abierta, toda vez que se pudiera estar trayendo a discusión evidencia que la defensa podría considerar que es beneficiosa para la imputada.

Ante esto, la jueza decretó un breve receso para que las partes se reunieran, y luego de ese diálogo, Velázquez Reyes adelantó que se harán gestiones para que se le pueda entregar copia de la extracción del teléfono de una testigo y las notas de las entrevistas que realizó la Policía de Puerto Rico a otras testigos.

“Nosotros sí queríamos comenzar la vista preliminar en el día de hoy”, destacó Córdova Ponce, quien expresó en corte abierta su incomodidad porque la defensa de la imputada presentó la moción faltando nueve minutos para comenzar la vista, cuando, según mencionó, fue un proceso que se podía resolver antes.

No obstante, Sáez Matos explicó que la intención de la defensa no era dilatar los procedimientos, que debían terminar este jueves, a las 12:00 p.m., porque había una vista de estatus en el caso de Cabrera Rivera programada para la 1:30 p.m. ante el juez Luis S. Barreto Altieri en la sala 1 del Tribunal de Aibonito.