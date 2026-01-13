La Sociedad para Asistencia Legal podría sustituir a las abogadas de Anthonieska Avilés Cabrera

La Sociedad para Asistencia Legal (SAL) podría sustituir a las abogadas que representan a Anthonieska Avilés Cabrera, coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario registrado el 11 de agosto de 2025, debido a que las letradas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli enfrentan problemas de salud.

La corporación sin fines de lucro solicitó al Tribunal de Aibonito, mediante moción urgente, la posposición de la vista de estatus pautada para hoy y tiempo adicional para la posible sustitución de Revelles Ponce y Jiménez Emmanuelli.

Según explicó la SAL en la moción, Revelles Ponce y Jiménez Emmanuelli sufrieron “serios percances de salud que requerirán que sean removidas del caso”.

“La Sociedad para Asistencia Legal ha iniciado un proceso expedito de evaluación para seleccionar quién será él o la abogada que sustituirá a la licenciada Revelles Ponce, pues no estará disponible en alguna fecha cercana para representar a la Menor AAC durante la vista preliminar”, resaltó la SAL en la moción.

La defensa confirmó su determinación de acudir ante el Tribunal de Apelaciones para insistir en que Anthonieska Avilés Cabrera no sea procesada como adulta. En la foto de archivo, la abogada defensora Rocío Revelles Ponce y el abogado Manuel Mayo López, también de SAL. (alexis.cedeno)

“Así también, como medida preventiva, la entidad estará auscultando la posibilidad de conseguir un o una sustituta para la licenciada Jiménez Emmanuelli ante la posibilidad (de que esté) imposibilitada de participar de la vista preliminar en el presente caso”, añadió la entidad en el recurso legal.

La SAL sugirió la reprogramación de la conferencia de estatus para el 22 o 26 de enero, a las 10:00 a.m.

“Ya para tales fechas, comparecerá personalmente ante el tribunal él o la abogada que sustituirá a la licenciada Revelles Ponce durante la vista preliminar y, además, esperamos saber concretamente si la licenciada Jiménez Emmanuelli estará o no disponible para continuar con la representación de la Menor AAC”, añadió la SAL.

“Ese mismo día, los o las abogadas que estarán finalmente representando a la imputada de epígrafe podrán —junto al Ministerio Público y el tribunal— seleccionar las fechas correspondientes para la celebración de la vista preliminar", añadió la entidad en la moción firmada por el subdirector ejecutivo Manuel Mayo López.

La SAL añadió que Revelles Ponce sería relevada de cualquier otro caso pendiente en fechas previamente seleccionadas y dejó la puerta abierta a hacer lo propio en el caso de Jiménez Emmanuelli.

En la moción se señaló que la defensa radicó, el 16 de diciembre de 2025, una moción informativa en la que se solicitó que se dejara sin efecto la vista pautada para el 17 de diciembre de 2025.

En el documento se detalló que Revelles Ponce compareció con una mascarilla debido a que no se sentía bien. El tribunal acogió la moción el 16 de diciembre de 2025, razón por la que pospuso la vista para este martes.

