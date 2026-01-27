Defensa de Anthonieska Avilés presentará dos testigos en vista preliminar por asesinato de Gabriela Pratts

La defensa de la joven Anthonieska Avilés sentará a declarar a, por lo menos, dos testigos durante la vista preliminar en su contra por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.

Así lo anunciaron en una moción, este pasado 25 de enero, los abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) que representan a Avilés.

Los licenciados le informaron al Tribunal de Aibonito que sentarán a declarar a Reynaldo Rodríguez Llauger, quien es psiquiatra, neurólogo y neurofisiólogo.

Asimismo, informó que la otra persona en declarar será la doctora en psicología Nicole de la Torre Mercado, quien es psicóloga clínica.

En la moción, la defensa explicó que ambos participaron en la preparación de un informe que le habían entregado a la Fiscalía de Aibonito el pasado 8 de diciembre.

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.

El informe fue parte de una moción presentada por los abogados alegando falta de jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito “por la discapacidad intelectual” de Avilés.

“Dichos informes corroboran la determinación del Departamento de Educación, Programa de Educación Especial, que en agosto de 2024 la (entonces) menor AAC poseía una edad mental de 10 años y 7 meses”, indica la moción de esta semana.

El documento también señaló que ambos profesionales de la salud mental declararán como testigos “a los fines de establecer la capacidad disminuida o capacidad aminorada de nuestra representada al momento de los alegados hechos, estableciendo así su imposibilidad de poder configurar los elementos requeridos en el Artículo 93 (A) del Código Penal de Puerto Rico” de asesinato en primer grado".

No obstante, la jueza Cristina Córdova Ponce, del mismo tribunal, denegó la moción de la defensa en diciembre pasado, permitiendo que Avilés fuera procesada como adulta.

En aquel momento, la fiscal Silda Rubio sostuvo que el Tribunal de Menores pierde jurisdicción cuando “se impute a un menor que hubiese cumplido 15 años de edad la comisión de hechos constitutivos de asesinato en primer grado”.

Además, planteó que los argumentos de la defensa más bien parecen “dirigidos a la presentación de la defensa de inimputabilidad”, término que se utiliza para referirse al estado mental de una persona al momento de cometer el delito.

El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.

Según los abogados, el Tribunal de Aibonito separó las fechas del 5, 10, 12, 19 y 20 de febrero para la vista preliminar.

El asesinato de Pratts Rosario se reportó el 11 de agosto, luego de que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El crimen ocurrió en el desvío ​Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre, que llegaron hasta la institución. Poco después, Pratts Rosario, que era la fémina, falleció.