NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tribunal de Apelaciones deniega solicitud de defensa de Elvia Cabrera para paralizar el juicio

El proceso judicial comienza el próximo viernes, 13 de febrero, con la selección del jurado en el Tribunal de Aibonito

11 de febrero de 2026 - 5:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvia Cabrer acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts. (Suministrada .)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Tribunal de Apelaciones rechazó, una vez más, paralizar el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, reportado el 11 de agosto de 2025 tras una pelea en el municipio de Aibonito.

La defensa de la acusada, compuesta por los licenciados Mayra López Mulero, Alberto C. Rivera Ramos y Yancarlos Maisonet, acudió al Tribunal de Apelaciones en busca de que se revocara la decisión del Tribunal de Aibonito que denegó la desestimación de los cargos.

En lo que se resolvía dicha controversia, la representación legal de la acusada solicitó, en varias instancias al Apelativo, que paralizara el inicio del juicio, que está programado para comenzar este viernes, 13 de febrero, con la selección de los miembros de jurado.

En síntesis, la defensa ha alegado que el Ministerio Público no entregó oportunamente evidencia que consideran exculpatoria o favorable para su representada, que —a su juicio— pudo haber incidido en un resultado distinto durante la vista preliminar.

Por esta razón, los abogados consideran que se violentó el derecho de su representada a tener un proceso judicial justo, y que, por ende, los dos cargos que pesan contra esta, por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, deben ser desestimados.

La apelación surgió luego de que la jueza Paola N. Morales Vélez denegara, luego de una vista argumentativa, la petición de desestimación de cargos que presentó la defensa, aunque reconoció que existía evidencia exculpatoria que no fue entregada a tiempo.

Morales Vélez indicó que, si bien es cierto que el Ministerio Público -representado por los fiscales Orlando Velázquez y Silda Rubio- no entregó la evidencia a tiempo, la misma no hubiera redundado en que hubiera una decisión diferente en la vista preliminar.

Los nuevos movimientos en el caso ocurren en momentos en que el Tribunal de Aibonito rechazó otra moción presentada por la defensa en la que solicitaban que se llamara a declarar a la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

Así las cosas, el juicio está programado para los días 13, 17, 23 y 24 de febrero a la 1:30 p.m.; 25 y 27 de febrero a las 9:00 a.m.; 5 de marzo a la 1:30 p.m.; y 6 de marzo a las 9:00 a.m., ante el juez Luis S. Barreto Altieri, y se estima que podría durar más de tres meses.

El Ministerio Público confirmó que tiene más de 60 testigos, los cuales serán cruciales para probar su teoría de que Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera actuaron en concierto y común acuerdo para asesinar a la adolescente en medio de una trifulca.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
