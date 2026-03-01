Investigan asesinato de un hombre frente a una iglesia en Vega Baja

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este sábado en Vega Baja.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:07 p.m., frente a una iglesia, en la calle Betances.

La Policía identificó al occiso como Víctor Eduardo Soto López, de 40 años y residente del mismo municipio.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre una agresión.

Cuando llegaron los agentes, fueron informados que se trataba de un hombre con heridas de arma blanca que falleció en el hospital Wilma Vázquez de Vega Baja.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja se hizo cargo de la pesquisa.