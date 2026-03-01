Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Investigan asesinato de un hombre frente a una iglesia en Vega Baja

La Policía indicó que habría muerto tras ser atacado con un arma blanca

1 de marzo de 2026 - 6:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este sábado en Vega Baja.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:07 p.m., frente a una iglesia, en la calle Betances.

La Policía identificó al occiso como Víctor Eduardo Soto López, de 40 años y residente del mismo municipio.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre una agresión.

Cuando llegaron los agentes, fueron informados que se trataba de un hombre con heridas de arma blanca que falleció en el hospital Wilma Vázquez de Vega Baja.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja se hizo cargo de la pesquisa.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 80 asesinatos en lo que va de este año, siete menos que los 87 registrados a la misma fecha en el 2025.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
El diario de hoy
domingo, 1 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
