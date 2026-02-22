Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan como un asesinato la muerte de una mujer de 64 años en Bayamón

Las autoridades llegaron a la residencia luego que se alertara sobre un presunto caso médico

22 de febrero de 2026 - 9:02 AM

Updated At

Actualizado el 22 de febrero de 2026 - 10:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mujer fue identificada como Lourdes Pilar Santiago Reyes, de 64 años. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte de una mujer reportada en el tarde del sábado, en la urbanización Santa Elena, en Bayamón.

RELACIONADAS

De acuerdo con un informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 informó sobre un caso médico. Posteriormente, la Policía indicó que investiga la muerte como un asesinato.

Al llegar, “los agentes localizaron el cuerpo de una mujer en una de las habitaciones de la residencia. Según se indicó, el cuerpo presentaba contusiones y sangrado en el rostro”, informó la Policía.

La mujer fue identificada como Lourdes Pilar Santiago Reyes, de 64 años.

Paramédicos certificaron la ausencia de signos vitales. El agente Genaro Jiménez y el sargento Jesús Alicea, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, y la fiscal María Rosario Rossi manejan la investigación.

Tags
Policía de Puerto RicoBayamónCICBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 22 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: