Investigan como un asesinato la muerte de una mujer de 64 años en Bayamón
Las autoridades llegaron a la residencia luego que se alertara sobre un presunto caso médico
22 de febrero de 2026 - 9:02 AM
Actualizado el 22 de febrero de 2026 - 10:15 AM
22 de febrero de 2026 - 9:02 AM
Actualizado el 22 de febrero de 2026 - 10:15 AM
La Policía investiga la muerte de una mujer reportada en el tarde del sábado, en la urbanización Santa Elena, en Bayamón.
De acuerdo con un informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 informó sobre un caso médico. Posteriormente, la Policía indicó que investiga la muerte como un asesinato.
Al llegar, “los agentes localizaron el cuerpo de una mujer en una de las habitaciones de la residencia. Según se indicó, el cuerpo presentaba contusiones y sangrado en el rostro”, informó la Policía.
La mujer fue identificada como Lourdes Pilar Santiago Reyes, de 64 años.
Paramédicos certificaron la ausencia de signos vitales. El agente Genaro Jiménez y el sargento Jesús Alicea, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, y la fiscal María Rosario Rossi manejan la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: