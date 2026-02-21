Identifican restos humanos encontrados el jueves en Ciales

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó que los restos humanos localizados el 19 de febrero en el Municipio de Ciales pertenecían a un hombre reportado como desaparecido en Orocovis.

La agencia, en declaraciones escritas publicadas en su página de Facebook, identificó a la persona como Ángel Luis Pérez Colón, de 49 años, y quien era buscado desde el 5 de febrero tras la radicación de una requisitoria especial de persona desaparecida.

El ICF sostuvo que la Unidad de Identificación Humana estableció la identidad de Pérez Colón mediante un análisis de huellas dactilares.

“Las impresiones obtenidas fueron sometidas a los procesos de cotejo y verificación correspondientes, confirmándose posteriormente una identificación positiva en bases de datos federales”, resaltó el ICF en la publicación.

“Un familiar autorizado fue debidamente notificado del resultado. Para salvaguardar la integridad del proceso investigativo y en cumplimiento con las normas de confidencialidad aplicables, no se ofrecerán detalles adicionales en esta etapa”, añadió el ICF.

La Policía fue alertada sobre el hallazgo de los restos mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. El cuerpo de Pérez Colón fue ubicado en barranco de 30 pies de profundidad a orillas de la carretera PR-149.