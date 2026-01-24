ICF confirma que restos humanos hallados en Carolina y Trujillo Alto pertenecen a la misma persona

La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico (ICF) corroboró la identidad y correlacionó los restos humanos hallados el pasado martes en incidentes separados en Carolina y Trujillo Alto.

En un comunicado de prensa, la agencia precisó que la identificación científica y legal de Víctor García Rosado se logró gracias a “técnicas especializadas de antropología forense orientadas a la colección de huellas dactilares en restos calcinados”.

Las impresiones obtenidas fueron remitidas para verificación y, posteriormente, se confirmó un resultado positivo en la base de datos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), lo que permitió corroborar la identificación.

“Este resultado responde a un trabajo técnico de alto rigor que integra procedimientos especializados y validaciones externas, conforme a los estándares aplicables, para asegurar una identificación certera y sustentada”, indicó la directora ejecutiva del ICF, doctora María Conte Miller.

La agencia confirmó que un familiar autorizado fue notificado del resultado, conforme a los protocolos establecidos para estos procesos.

“Detalles adicionales del caso se mantienen bajo estricta confidencialidad en esta etapa, para no afectar el debido proceso investigativo”, precisó el ICF.

Los hechos de este caso ocurrieron el martes cuando la Policía informó que investigaba el hallazgo de una cabeza humana en la carretera PR-190, kilómetro 2.8, detrás del residencial Sabana Abajo en Carolina.

Posteriormente, la Uniformada notificó el hallazgo de un cuerpo quemado -y sin cabeza- hallado en el camino “José A. Díaz”, en la carretera PR-175, en Trujillo Alto.