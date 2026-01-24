Opinión
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

ICF confirma que restos humanos hallados en Carolina y Trujillo Alto pertenecen a la misma persona

El occiso ha sido identificado oficialmente como Víctor García Rosado. La investigación contó con apoyo del FBI

24 de enero de 2026 - 5:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Instituto de Ciencias Forenses en San Juan. (Josian Bruno)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico (ICF) corroboró la identidad y correlacionó los restos humanos hallados el pasado martes en incidentes separados en Carolina y Trujillo Alto.

En un comunicado de prensa, la agencia precisó que la identificación científica y legal de Víctor García Rosado se logró gracias a “técnicas especializadas de antropología forense orientadas a la colección de huellas dactilares en restos calcinados”.

Las impresiones obtenidas fueron remitidas para verificación y, posteriormente, se confirmó un resultado positivo en la base de datos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), lo que permitió corroborar la identificación.

“Este resultado responde a un trabajo técnico de alto rigor que integra procedimientos especializados y validaciones externas, conforme a los estándares aplicables, para asegurar una identificación certera y sustentada”, indicó la directora ejecutiva del ICF, doctora María Conte Miller.

La agencia confirmó que un familiar autorizado fue notificado del resultado, conforme a los protocolos establecidos para estos procesos.

“Detalles adicionales del caso se mantienen bajo estricta confidencialidad en esta etapa, para no afectar el debido proceso investigativo”, precisó el ICF.

Los hechos de este caso ocurrieron el martes cuando la Policía informó que investigaba el hallazgo de una cabeza humana en la carretera PR-190, kilómetro 2.8, detrás del residencial Sabana Abajo en Carolina.

Posteriormente, la Uniformada notificó el hallazgo de un cuerpo quemado -y sin cabeza- hallado en el camino “José A. Díaz”, en la carretera PR-175, en Trujillo Alto.

Ese día, la directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Carolina, Mabel Olviera, indicó que “entendemos que fue lanzada aquí en el área de la parte posterior del residencial de Sabana Abajo”. “Es una hombre de edad de unos 65 a 70 años”.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
