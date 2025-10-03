El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue tiroteado la madrugada del viernes, 3 de octubre de 2025, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Instituto de Ciencias Forenses analiza casquillos ocupados tras balacera al Choliseo . El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue tiroteado la madrugada del viernes, 3 de octubre de 2025, confirmó la Policía de Puerto Rico.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó que estará analizando los casquillos de bala ocupados por la Policía como parte de la investigación para dar con los responsables del tiroteo al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La directora ejecutiva del ICF, la doctora María Conte Miller, indicó que técnicos forenses y especialistas en balística, adscritos al Centro de Inteligencia de Crímenes con Armas de Fuego (CGIC, por sus siglas en inglés), serán los encargados de analizar la evidencia.

De acuerdo con la agencia, el CGIC es una herramienta de colaboración interagencial que integra peritaje científico y tecnológico para acelerar los procesos investigativos relacionados con delitos cometidos con armas de fuego.

Dichos análisis permiten vincular evidencia balísitica de disitntas escenas y adelantar las investigaciones para identificar posibles personas de interés, detalla el ICF.

Conte Miller sostuvo que la participación del ICF en esta pesquisa busca garantizar un análisis forense riguroso y confiable.

“El trabajo de nuestros peritos en balística es clave para que las autoridades investigativas puedan trazar conexiones y generar inteligencia criminal que apoye la seguridad pública. Este esfuerzo interagencial fortalece las posibilidades de esclarecer hechos violentos y llevar a los responsables ante la justicia”, expresó en declaraciones escritas.

De acuerdo con la Policía, la balacera fue reportada a la 1:50 a.m. cuando se escucharon varias detonaciones frente al edficio.

En entrevista con Telenoticias (Telemundo), el inspector Edwin Figueroa, del Cuerpo de Investigaciones Criminlales (CIC) de San Juan, indicó que se han levantado “156 casquillos, entre ellos, de calibre .40, 9 milímetros y un casquillo de rifle”.

Según Figueroa, la investigación preliminar apunta a que seis individuos motorizados, vestidos de negro y encapuchados abrieron fuego contra el recinto.

Al momento de los hechos, cuatro empleados de seguridad se encontraban en el interior del edificio, y resultaron ilesos.

“Se está hablando de alrededor de 25 cristales y seis puertas de cristal. Esto es un dato preliminar”, sostuvo sobre los daños.

Posteriormente, en entrevista con Radio Isla 1320 AM, Figueroa agregó que, como parte de la pesquisa, las autoridades no descartan que la balacera esté vinculada al exponente urbano Anuel AA, quien se presentará esta noche en el recinto como parte de un duelo de celebridades, denominado como el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025.