Tiroteo en el Choliseo: autoridades investigan incidente que dejó con impactos de bala al edificio

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue tiroteado esta madrugada, confirmó la Policía de Puerto Rico.

El informe preliminar del incidente indica que agentes llegaron a la escena, reportado en horas de la madrugada, luego de recibir una llamada sobre el incidente.

Los uniformados entrevistaron en el lugar al querellante, quien les indicó que se escucharon múltiples disparos frente al edificio.

La Policía constató que el edificio presentaba varios impactos de bala.

A la escena acudieron agentes de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, quienes recopilaron evidencia balística, incluyendo varios casquillos de bala de diferentes calibres.

En entrevista con WKAQ, el inspector Edwin Figueroa, del CIC de San Juan, indicó que se han levantado “119 casquillos calibre .40, 36 casquillos 9 milímetros y dos balas .40″.

PUBLICIDAD

Aunque la investigación aún está en curso, destacó que “se dice que fueron varios jóvenes en motora, tres motoras pequeñas, que desde la calle dispararon hacia el Choliseo”. Añadió sobre los sujetos que serían seis enmascarados.

Se informó que dentro del edificio se encontraban cuatro empleados, quienes resultaron ilesos en este incidente.

“Se está hablando de alrededor de 25 cristales y seis puertas de cristal. Esto es un dato preliminar”, sostuvo sobre los daños al edificio.

El caso fue referido a la División de Agresiones del CIC de San Juan.

Tiroteo anterior

La última vez que se reportó un incidente igual fue en la madrugada del 8 de diciembre de 2019, casi cuatro horas de que acabara la tercera función una serie de conciertos del reguetonero Daddy Yankee.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron 130 casquillos de bala de calibres .40, 2.23 y 7.62.

Las paredes, las escaleras y los cristales recibieron los impactos.

Actividades de fin de semana

El Heat de Miami y el Magic de Orlando disputarán un partido de pretemporada de la NBA este sábado, 4 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Mientras, un duelo de celebridades, denominado como el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025, se efectuará hoy a las 8:00 p.m.

Figuras como Anuel AA, Wisin, Denise Quiñones, Felix “Tito” Trinidad, Zuleyka Rivera, Carlos Beltrán, Ivan Rodríguez, Yadier Molina, Zion, Luar la L, Tito El Bambino, Raymond Arrieta, Jowell, Miky Woodz, Jencarlos Canela, DJ Luian, y el recién coronado campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Xander Xayas, estarán entre los participantes del encuentro.