Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de octubre de 2025
77°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiroteo en el Choliseo: autoridades investigan incidente que dejó con impactos de bala al edificio

Cuatro empleados se encontraban en el lugar y resultaron ilesos

3 de octubre de 2025 - 6:11 AM

Updated At

Actualizado el 3 de octubre de 2025 - 6:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. (Pablo Martínez Rodríguez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue tiroteado esta madrugada, confirmó la Policía de Puerto Rico.

El informe preliminar del incidente indica que agentes llegaron a la escena, reportado en horas de la madrugada, luego de recibir una llamada sobre el incidente.

Los uniformados entrevistaron en el lugar al querellante, quien les indicó que se escucharon múltiples disparos frente al edificio.

La Policía constató que el edificio presentaba varios impactos de bala.

A la escena acudieron agentes de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, quienes recopilaron evidencia balística, incluyendo varios casquillos de bala de diferentes calibres.

En entrevista con WKAQ, el inspector Edwin Figueroa, del CIC de San Juan, indicó que se han levantado “119 casquillos calibre .40, 36 casquillos 9 milímetros y dos balas .40″.

Aunque la investigación aún está en curso, destacó que “se dice que fueron varios jóvenes en motora, tres motoras pequeñas, que desde la calle dispararon hacia el Choliseo”. Añadió sobre los sujetos que serían seis enmascarados.

Se informó que dentro del edificio se encontraban cuatro empleados, quienes resultaron ilesos en este incidente.

“Se está hablando de alrededor de 25 cristales y seis puertas de cristal. Esto es un dato preliminar”, sostuvo sobre los daños al edificio.

El caso fue referido a la División de Agresiones del CIC de San Juan.

Tiroteo anterior

La última vez que se reportó un incidente igual fue en la madrugada del 8 de diciembre de 2019, casi cuatro horas de que acabara la tercera función una serie de conciertos del reguetonero Daddy Yankee.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron 130 casquillos de bala de calibres .40, 2.23 y 7.62.

Las paredes, las escaleras y los cristales recibieron los impactos.

Actividades de fin de semana

El Heat de Miami y el Magic de Orlando disputarán un partido de pretemporada de la NBA este sábado, 4 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Mientras, un duelo de celebridades, denominado como el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025, se efectuará hoy a las 8:00 p.m.

Figuras como Anuel AA, Wisin, Denise Quiñones, Felix “Tito” Trinidad, Zuleyka Rivera, Carlos Beltrán, Ivan Rodríguez, Yadier Molina, Zion, Luar la L, Tito El Bambino, Raymond Arrieta, Jowell, Miky Woodz, Jencarlos Canela, DJ Luian, y el recién coronado campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Xander Xayas, estarán entre los participantes del encuentro.

Mantente conectado a elnuevodia.com para más detalles.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: