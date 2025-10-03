Opinión
3 de octubre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Refuerzan medidas de seguridad y evalúan protocolos operacionales tras tiroteo al Choliseo

La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y ASM Global colaboran con la Policía en la pesquisa

3 de octubre de 2025 - 12:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue tiroteado la madrugada del viernes, 3 de octubre de 2025, confirmó la Policía de Puerto Rico.A la escena acudieron agentes de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, quienes recopilaron evidencia balística, incluyendo varios casquillos de bala de diferentes calibres.En la foto, varios impactos de bala en uno de los cristales del Choliseo.
1 / 13 | Refuerzan medidas de seguridad y evalúan protocolos operacionales tras tiroteo al Choliseo. El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue tiroteado la madrugada del viernes, 3 de octubre de 2025, confirmó la Policía de Puerto Rico. - Pablo Martínez Rodríguez
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y el operador del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ASM Global, aseguraron este viernes que están reforzando sus medidas de seguridad y revisando sus protocolos operacionales luego del tiroteo reportado contra la estructura en horas de la madrugada.

RELACIONADAS

Ambas entidades indicaron que colaboran activamente con las autoridades y que realizan una evaluación técnica de las instalaciones para precisar el alcance de los daños y definir los próximos pasos de seguridad y operación de cara a los eventos que se celebrarán este fin de semana.

“Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos los visitantes, artistas, deportistas y personal que entran y confían en nuestros recintos. Trabajamos mano a mano con las agencias de ley y orden y con nuestro operador, ASM Global, para reforzar las medidas correspondientes, confirmando que cada evento se lleve a cabo en un ambiente controlado y seguro”, expresó en declaraciones escritas la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito, la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo.

De acuerdo con la Policía, la balacera fue reportada a la 1:50 a.m. cuando se escucharon varias detonaciones frente al edficio.

En entrevista con Telenoticias (Telemundo), el inspector Edwin Figueroa, del Cuerpo de Investigaciones Criminlales (CIC) de San Juan, indicó que se han levantado “156 casquillos, entre ellos, de calibre .40, 9 milímetros y un casquillo de rifle”.

Según Figueroa, la investigación preliminar apunta a que seis individuos motorizados, vestidos de negro y encapuchados abrieron fuego contra el recinto.

Al momento de los hechos, cuatro empleados de seguridad se encontraban en el interior del edificio, y resultaron ilesos.

“Se está hablando de alrededor de 25 cristales y seis puertas de cristal. Esto es un dato preliminar”, sostuvo sobre los daños.

Posteriormente, en entrevista con Radio Isla 1320 AM, Figueroa agregó que, como parte de la pesquisa, las autoridades no descartan que la balacera esté vinculada al exponente urbano Anuel AA, quien se presentará esta noche en el recinto como parte de un duelo de celebridades, denominado como el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025.

“No lo descartamos. Ya en el pasado hubo un incidente similar cuando había una presentación de este artista (en el Choliseo). No lo descartamos, pero tampoco podemos certificar que se trate de eso”, señaló el inspector.

Policía desplegará mayores recursos

Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González, aseguró que reforzarán cada área del “Choli” con patrullaje, vigilancia y mayores recursos de la Uniformada de cara al partido de celebridades, que servirá como preámbulo al esperado juego sabatino entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando.

“Sabemos que tanto visitantes como residentes de Puerto Rico, fanáticos y familiares de los jugadores tienen planes de disfrutar de las actividades de este fin de semana en el Choli, y que incidentes como el de esta madrugada pueden influir a la hora de decidir asistir o no. Sin embargo, puedo garantizar que la Policía de Puerto Rico ha tomado todas las medidas para que estos eventos fluyan de la manera más segura y tranquila posible", aseguró González.

De momento, no precisó cuántos agentes estarán destacados como parte del plan de vigilancia.

En cuanto al presunto móvil de las personas que dispararon hacia el Coliseo, González expresó que “no es responsable de mi parte especular y hablar de ninguna públicamente, hasta tanto concluya la investigación. Lo más importante en estos momentos es que, mientras realizamos la investigación, activamos todos nuestros recursos para garantizar la seguridad y el sano disfrute de las actividades para toda la familia”.

No es la primera vez que el recinto es baleado. Un incidente simiar fue reportado la madrugada del 8 de diciembre de 2019, casi cuatro horas después que acabara la tercera función una serie de conciertos del reguetonero Daddy Yankee. En esa ocasión, el artista Anuel AA se presentó como invitado especial de Yankee.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron 130 casquillos de bala de calibres .40, 2.23 y 7.62.

Las paredes, las escaleras y los cristales recibieron los impactos, como reflejan las fotos de la galería de aquel momento que está a continuación:

Unos desconocidos dispararon esta madrugada contra el Coliseo de Puerto Rico, en Hato Rey.Las autoridades recogieron unos 130 casquillos de bala en la escena.A eso de la 1:00 p.m. llegaron los reemplazos para los cristales tiroteados.
1 / 12 | Mira la destrucción que dejó la balacera en el Coliseo de Puerto Rico. Unos desconocidos dispararon esta madrugada contra el Coliseo de Puerto Rico, en Hato Rey.
Tags
Breaking NewsColiseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotCholiseoHato ReyPolicía de Puerto RicoTiroteosDistrito de ConvencionesVerónica FerraiuoliJoseph González
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Noticias
