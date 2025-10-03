El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue tiroteado la madrugada del viernes, 3 de octubre de 2025, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Refuerzan medidas de seguridad y evalúan protocolos operacionales tras tiroteo al Choliseo. El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue tiroteado la madrugada del viernes, 3 de octubre de 2025, confirmó la Policía de Puerto Rico.

La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y el operador del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ASM Global, aseguraron este viernes que están reforzando sus medidas de seguridad y revisando sus protocolos operacionales luego del tiroteo reportado contra la estructura en horas de la madrugada.

Ambas entidades indicaron que colaboran activamente con las autoridades y que realizan una evaluación técnica de las instalaciones para precisar el alcance de los daños y definir los próximos pasos de seguridad y operación de cara a los eventos que se celebrarán este fin de semana.

“Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos los visitantes, artistas, deportistas y personal que entran y confían en nuestros recintos. Trabajamos mano a mano con las agencias de ley y orden y con nuestro operador, ASM Global, para reforzar las medidas correspondientes, confirmando que cada evento se lleve a cabo en un ambiente controlado y seguro”, expresó en declaraciones escritas la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito, la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo.

De acuerdo con la Policía, la balacera fue reportada a la 1:50 a.m. cuando se escucharon varias detonaciones frente al edficio.

En entrevista con Telenoticias (Telemundo), el inspector Edwin Figueroa, del Cuerpo de Investigaciones Criminlales (CIC) de San Juan, indicó que se han levantado “156 casquillos, entre ellos, de calibre .40, 9 milímetros y un casquillo de rifle”.

Según Figueroa, la investigación preliminar apunta a que seis individuos motorizados, vestidos de negro y encapuchados abrieron fuego contra el recinto.

Al momento de los hechos, cuatro empleados de seguridad se encontraban en el interior del edificio, y resultaron ilesos.

“Se está hablando de alrededor de 25 cristales y seis puertas de cristal. Esto es un dato preliminar”, sostuvo sobre los daños.

Posteriormente, en entrevista con Radio Isla 1320 AM, Figueroa agregó que, como parte de la pesquisa, las autoridades no descartan que la balacera esté vinculada al exponente urbano Anuel AA, quien se presentará esta noche en el recinto como parte de un duelo de celebridades, denominado como el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025.

“No lo descartamos. Ya en el pasado hubo un incidente similar cuando había una presentación de este artista (en el Choliseo). No lo descartamos, pero tampoco podemos certificar que se trate de eso”, señaló el inspector.

Policía desplegará mayores recursos

Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González, aseguró que reforzarán cada área del “Choli” con patrullaje, vigilancia y mayores recursos de la Uniformada de cara al partido de celebridades, que servirá como preámbulo al esperado juego sabatino entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando.

“Sabemos que tanto visitantes como residentes de Puerto Rico, fanáticos y familiares de los jugadores tienen planes de disfrutar de las actividades de este fin de semana en el Choli, y que incidentes como el de esta madrugada pueden influir a la hora de decidir asistir o no. Sin embargo, puedo garantizar que la Policía de Puerto Rico ha tomado todas las medidas para que estos eventos fluyan de la manera más segura y tranquila posible", aseguró González.

De momento, no precisó cuántos agentes estarán destacados como parte del plan de vigilancia.

En cuanto al presunto móvil de las personas que dispararon hacia el Coliseo, González expresó que “no es responsable de mi parte especular y hablar de ninguna públicamente, hasta tanto concluya la investigación. Lo más importante en estos momentos es que, mientras realizamos la investigación, activamos todos nuestros recursos para garantizar la seguridad y el sano disfrute de las actividades para toda la familia”.

No es la primera vez que el recinto es baleado. Un incidente simiar fue reportado la madrugada del 8 de diciembre de 2019, casi cuatro horas después que acabara la tercera función una serie de conciertos del reguetonero Daddy Yankee. En esa ocasión, el artista Anuel AA se presentó como invitado especial de Yankee.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron 130 casquillos de bala de calibres .40, 2.23 y 7.62.

Las paredes, las escaleras y los cristales recibieron los impactos, como reflejan las fotos de la galería de aquel momento que está a continuación: