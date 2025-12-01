Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
ICF identifica a joven cuyo cadáver fue hallado en estado de descomposición en Loíza

Se trata de Ángel Yabet Nieves Negrón, de 18 años

1 de diciembre de 2025 - 7:38 PM

El ICF indicó que la causa y manera de muerte continúan bajo investigación, por lo que “no se ofrecerán detalles adicionales hasta completar los análisis correspondientes”. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó, en la noche del lunes, que un cuerpo en estado de descomposición hallado el viernes pasado, en Loíza, corresponde a un joven de 18 años.

“En cumplimiento con los protocolos periciales establecidos, la UIH confirmó que los restos corresponden a Ángel Yabet Nieves Negrón, de 18 años, mediante la comparación de radiografías corporales ante mortem con las obtenidas durante el examen post mortem. Un familiar autorizado fue notificado hoy del resultado. La autopsia fue realizada el pasado sábado", detalló el ICF en un comunicado de prensa.

En el mismo, la directora ejecutiva del ICF, la doctora María Conte Miller, expresó su solidaridad con la familia.

“En cada caso aplicamos los más altos criterios científicos y legales para garantizar la certeza de nuestras determinaciones. Reconocemos el dolor de esta familia y extendemos nuestras más sinceras condolencias. Nuestro trabajo continúa para apoyar la investigación y esclarecer los hechos”, afirmó.

Asimismo, el ICF indicó que la causa y manera de muerte continúan bajo investigación, por lo que “no se ofrecerán detalles adicionales hasta completar los análisis correspondientes”.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:45 a.m. del viernes a través de una llamada al cuartel de la Policía Municipal, sobre una situación en una zona boscosa en el kilómetro 5.5 de la carretera PR-951, en el barrio Las Cuevas.

De acuerdo con la Policía, la revisión del cuerpo reveló que tenía varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

Según la Uniformada, vestía ropa negra, con tenis Jordan negros con bordes dorados y tenía pelo negro.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
