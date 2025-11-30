Clasifican como asesinato el caso de cuerpo encontrado en estado de descomposición en Loíza

La Policía clasificó como asesinato el caso de un cuerpo en estado de descomposición hallado el viernes pasado en Loíza.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:45 a.m., a través de una llamada al cuartel de la Policía Municipal, sobre la situación en una zona boscosa en el kilómetro 5.5 de la carretera PR-951, en el barrio Las Cuevas.

De acuerdo con la Policía, la revisión del cuerpo reveló que tenía varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

Hasta el momento no se ha establecido la identidad del occiso, quien fue encontrado en posición fetal.

Según la Uniformada, vestía ropa negra, con tenis Jordan negros con bordes dorados y tenía pelo negro. En uno de sus bolsillos ocuparon un cargador de arma de fuego, color negro, con diez balas.