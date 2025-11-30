Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Clasifican como asesinato el caso de cuerpo encontrado en estado de descomposición en Loíza

El hallazgo fue reportado el pasado viernes en una zona boscosa

30 de noviembre de 2025 - 7:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este sábado, la Policía había reportado 415 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 448 registrados a la misma fecha en el 2024. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía clasificó como asesinato el caso de un cuerpo en estado de descomposición hallado el viernes pasado en Loíza.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:45 a.m., a través de una llamada al cuartel de la Policía Municipal, sobre la situación en una zona boscosa en el kilómetro 5.5 de la carretera PR-951, en el barrio Las Cuevas.

De acuerdo con la Policía, la revisión del cuerpo reveló que tenía varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

Hasta el momento no se ha establecido la identidad del occiso, quien fue encontrado en posición fetal.

Según la Uniformada, vestía ropa negra, con tenis Jordan negros con bordes dorados y tenía pelo negro. En uno de sus bolsillos ocuparon un cargador de arma de fuego, color negro, con diez balas.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 415 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 448 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatosLoíza
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 30 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: