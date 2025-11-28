Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Macabro hallazgo: encuentran cadáver en área boscosa de Loíza

El cuerpo sin vida fue encontrado en la PR-951

28 de noviembre de 2025 - 5:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cadáver apareció tirado en la carretera PR-951. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía Municipal de Loíza encontró, en la tarde del viernes, un cuerpo sin vida en una zona boscosa de una carretera en ese municipio, informó la Uniformada.

Según la información preliminar, una llamada recibida en el cuartel municipal alertó a las autoridades sobre un cadáver tirado en el pavimento en la PR-951, que discurre a lo largo del río Grande de Loíza, a la altura del kilómetro 5.5.

La identidad del infortunado aún no ha sido establecida y no se indicó si hay signos de violencia en el cuerpo.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al fiscal de turno, continúan con la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
