Macabro hallazgo: encuentran cadáver en área boscosa de Loíza

La Policía Municipal de Loíza encontró, en la tarde del viernes, un cuerpo sin vida en una zona boscosa de una carretera en ese municipio, informó la Uniformada.

Según la información preliminar, una llamada recibida en el cuartel municipal alertó a las autoridades sobre un cadáver tirado en el pavimento en la PR-951, que discurre a lo largo del río Grande de Loíza, a la altura del kilómetro 5.5.

La identidad del infortunado aún no ha sido establecida y no se indicó si hay signos de violencia en el cuerpo.