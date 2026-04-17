Motociclista de 23 años muere en accidente en Hatillo

Un motociclista de 23 años falleció en la madrugada de este viernes tras perder el control de su vehículo en la PR-2, a la altura del kilómetro 82.6, en Hatillo, informó la Policía.

De acuerdo con el informe policiaco, el conductor fue identificado como Axel Joel Román Dorta, residente en Camuy, quien transitaba en dirección de Hatillo hacia su pueblo a bordo de una motora Suzuki Hayabusa, del 2002.

Según la investigación preliminar, el joven perdió el control y cayó al pavimento. Debido a las heridas recibidas, murió en el acto.

El accidente fue reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 2:40 de la madrugada.

El agente Rafael Vega Miranda, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, se hizo cargo de la investigación bajo la supervisión del sargento Ricardo Robles, en unión al fiscal Ismael Ortiz Roldán, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.