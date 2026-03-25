Fallece motociclista en accidente reportado en Dorado
La Policía indicó que el conductor supuestamente manejaba a una velocidad que no le permitió matener el dominio del manubrio
25 de marzo de 2026 - 8:45 AM
25 de marzo de 2026 - 8:45 AM
Un motociclista murió en la madrugada de este miércoles en un accidente reportado en la PR-696, kilómetro 1.9, en el barrio Higuillar, en Dorado.
Según el informe preliminar de la Policía, mientras el conductor de una motora KTM Duke 200 transitaba por la mencionada vía, lo hacía a una velocidad que presuntamente no le permitió mantener el control y dominio del manubrio.
Acto seguido, el hombre impactó una acera y cayó al pavimento, resultando con heridas de gravedad que le causaron la muerte.
El agente Juan Rodríguez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.
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