Se entrega imputado de asesinar a empleado municipal en Ceiba

El sospechoso por el asesinato de un empleado municipal en Ceiba se entregó hoy, martes, en Fajardo, informó la Policía.

El imputado fue identificado como Samuel Hernández Ventura, de 48 años.

El juez Rocky Rivera López, del Tribunal de Fajardo, encontró causa para su arresto, el pasado 27 de febrero, en ausencia, por asesinar a José Luis Ortiz Peña, en hechos registrados el 26 de febrero en Ceiba.

Desde entonces, Hernández Ventura era buscado por el crimen, en el que la víctima era hijo de la pareja del imputado.

Durante el día de hoy, agentes del Negociado de Arrestos Especiales e Inteligencia diligenciaron la orden de arresto y lo trasladaron al Tribunal de Fajardo.

Según la pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, Ortiz Peña desempeñaba sus funciones como empleado de ornato frente a un negocio en la carretera PR-3 cuando Hernández Ventura, supuestamente, llegó al lugar y le increpó sobre un comentario realizado contra su madre.

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Acto seguido, Hernández Ventura, presuntamente, abofeteó a Ortiz Peña, desenfundó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones.

La víctima trató de refugiarse detrás del automóvil de Hernández Ventura, pero el imputado lo persiguió y continuó disparando hasta vaciar el peine, según la inves.

Agregó que Hernández Ventura luego sacó otro peine, recargó el arma y continuó disparándole a Ortiz Peña, quien se encontraba en el pavimento. Una vez terminó de disparar, Hernández Ventura se montó en su vehículo y se marchó de la escena.