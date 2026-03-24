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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se entrega imputado de asesinar a empleado municipal en Ceiba

El sujeto se entregó a agentes del Negociado de Arrestos Especiales e Inteligencia

24 de marzo de 2026 - 2:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sospechoso fue llevado al Tribunal de Fajardo para diligenciar la orden de captura ante un magistrado. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El sospechoso por el asesinato de un empleado municipal en Ceiba se entregó hoy, martes, en Fajardo, informó la Policía.

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El imputado fue identificado como Samuel Hernández Ventura, de 48 años.

El juez Rocky Rivera López, del Tribunal de Fajardo, encontró causa para su arresto, el pasado 27 de febrero, en ausencia, por asesinar a José Luis Ortiz Peña, en hechos registrados el 26 de febrero en Ceiba.

Desde entonces, Hernández Ventura era buscado por el crimen, en el que la víctima era hijo de la pareja del imputado.

Durante el día de hoy, agentes del Negociado de Arrestos Especiales e Inteligencia diligenciaron la orden de arresto y lo trasladaron al Tribunal de Fajardo.

Según la pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, Ortiz Peña desempeñaba sus funciones como empleado de ornato frente a un negocio en la carretera PR-3 cuando Hernández Ventura, supuestamente, llegó al lugar y le increpó sobre un comentario realizado contra su madre.

Acto seguido, Hernández Ventura, presuntamente, abofeteó a Ortiz Peña, desenfundó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones.

La víctima trató de refugiarse detrás del automóvil de Hernández Ventura, pero el imputado lo persiguió y continuó disparando hasta vaciar el peine, según la inves.

Agregó que Hernández Ventura luego sacó otro peine, recargó el arma y continuó disparándole a Ortiz Peña, quien se encontraba en el pavimento. Una vez terminó de disparar, Hernández Ventura se montó en su vehículo y se marchó de la escena.

La Policía sostiene que la madre de Ortiz Peña llevaba una relación con Hernández Ventura que decidió terminar. Según la Uniformada, Hernández Ventura se enteró, mediante otra persona, que su expareja solicitaría una orden de protección la noche antes del asesinato.

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Policía de Puerto RicoBreaking News
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