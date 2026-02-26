Identifican a empleado municipal asesinado en Ceiba
La información preliminar apunta a que el occiso llevaba a cabo labores de ornato y mantenimiento al momento en que fue baleado
26 de febrero de 2026 - 7:40 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, jueves, en Ceiba.
Los hechos fueron reportados a través de una llamada telefónica a eso de las 6:55 a.m., frente a un negocio ubicado en la carretera PR-3, en Aguas Claras.
Según la información preliminar, el occiso trabajaba para el Municipio de Ceiba llevando a cabo labores de ornato y mantenimiento en el lugar.
El occiso fue identificado como José Luis Ortiz Peña, de 27 años y residente de Ceiba.
Versiones preliminares apuntan a que en ese momento se acercó un vehículo, desde el cual alguien le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto. En la escena levantaron varios casquillos de bala.
La agente Luz Sánchez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal Ramses Aguayo, se encuentran a cargo del caso.
