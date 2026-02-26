Buscan dos sospechosos por robo de licores valorados en miles de dólares
La Policía divulgó imágenes de los individuos para solicitar ayuda ciudadana
26 de febrero de 2026 - 6:52 AM
La Policía busca a dos hombres por el alegado robo de múltiples bebidas alcohólicas valoradas en miles de dólares en Bayamón.
Los hechos fueron reportados el pasado 6 de febrero, en el supermercado SuperMax, que ubica en la carretera PR-177, área de los Filtros.
En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “en completo y mutuo acuerdo entraron al lugar y en el área de bebidas alcohólicas se apropiaron de una gran variedad de licores valorados aproximadamente en $2,411.00”.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón divulgó imágenes de los dos sospechosos para solicitar ayuda ciudadana para identificar y dar con el paradero de ambos sujetos.
“Los sospechosos fueron descritos de tez blanca, peso de 150 libras, estatura aproximada de 5”8 y edad de 35 a 40 años”, indicó la Policía.
“De tener información que ayude a esclarecer este caso, favor de llamar a la línea de la Policía de Puerto Rico marcando el 787-343-2020 o a la Comandancia de Bayamón, llamando al 787-269-2424, extensión 1610, 1571, 1452 o 1451”, exhortó. “Su llamada será tratada bajo estricta confidencialidad”.
