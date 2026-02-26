Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan dos sospechosos por robo de licores valorados en miles de dólares

La Policía divulgó imágenes de los individuos para solicitar ayuda ciudadana

26 de febrero de 2026 - 6:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía divulgó estas imágenes para solicitar ayuda ciudadana para dar con el paradero dos sospechosos de robar licores en un supermercado en Bayamón. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía busca a dos hombres por el alegado robo de múltiples bebidas alcohólicas valoradas en miles de dólares en Bayamón.

Los hechos fueron reportados el pasado 6 de febrero, en el supermercado SuperMax, que ubica en la carretera PR-177, área de los Filtros.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “en completo y mutuo acuerdo entraron al lugar y en el área de bebidas alcohólicas se apropiaron de una gran variedad de licores valorados aproximadamente en $2,411.00”.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón divulgó imágenes de los dos sospechosos para solicitar ayuda ciudadana para identificar y dar con el paradero de ambos sujetos.

“Los sospechosos fueron descritos de tez blanca, peso de 150 libras, estatura aproximada de 5”8 y edad de 35 a 40 años”, indicó la Policía.

“De tener información que ayude a esclarecer este caso, favor de llamar a la línea de la Policía de Puerto Rico marcando el 787-343-2020 o a la Comandancia de Bayamón, llamando al 787-269-2424, extensión 1610, 1571, 1452 o 1451”, exhortó. “Su llamada será tratada bajo estricta confidencialidad”.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsBayamónRobos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
