Buscan dos sospechosos por robo de licores valorados en miles de dólares

La Policía busca a dos hombres por el alegado robo de múltiples bebidas alcohólicas valoradas en miles de dólares en Bayamón.

Los hechos fueron reportados el pasado 6 de febrero, en el supermercado SuperMax, que ubica en la carretera PR-177, área de los Filtros.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “en completo y mutuo acuerdo entraron al lugar y en el área de bebidas alcohólicas se apropiaron de una gran variedad de licores valorados aproximadamente en $2,411.00”.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón divulgó imágenes de los dos sospechosos para solicitar ayuda ciudadana para identificar y dar con el paradero de ambos sujetos.

“Los sospechosos fueron descritos de tez blanca, peso de 150 libras, estatura aproximada de 5”8 y edad de 35 a 40 años”, indicó la Policía.