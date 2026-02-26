Identifican a joven asesinado en un residencial de Mayagüez

Un joven fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este miércoles en Mayagüez.

Los hechos fueron reportados a través una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 poco antes de la 1:00 p.m., que avisó sobre detonaciones en el residencial Columbus Landing.

De acuerdo con la información preliminar, el occiso fue identificado como Kevin Omar Torres Medina, de 18 años y residente del mismo complejo de vivienda pública.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a la víctima sin vida con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, en unión al fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.