Último día para radicar planillas: Jenniffer González recibirá $3,766 en reintegros

La gobernadora Jenniffer González sometió su planilla de contribución sobre ingresos -tanto en el ámbito estatal como federal- para la que registró un salario bruto ajustado de $64,188, informó La Fortaleza.

De esa cantidad, la mandataria tuvo una obligación contributiva que ascendió a $6,126. Pero, como el Estado le retuvo $8,192, recibirá un reintegro de $2,066.

En lo que concierne a la planilla federal, la gobernadora recibirá $1,700 por concepto del “Child Tax Credit”.

La gobernadora rindió este miércoles su planilla como casada que presenta de forma individual, ya que tiene capitulaciones matrimoniales y separación de bienes.