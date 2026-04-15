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Último día para radicar planillas: Jenniffer González recibirá $3,766 en reintegros

Cumplió este miércoles con su obligación, a nivel estatal y federal, como casada, pero que rinde de manera individual

15 de abril de 2026 - 5:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González recibirá un reintegro de $2,066 por su planilla estatal y $1,700 de la federal. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González sometió su planilla de contribución sobre ingresos -tanto en el ámbito estatal como federal- para la que registró un salario bruto ajustado de $64,188, informó La Fortaleza.

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De esa cantidad, la mandataria tuvo una obligación contributiva que ascendió a $6,126. Pero, como el Estado le retuvo $8,192, recibirá un reintegro de $2,066.

En lo que concierne a la planilla federal, la gobernadora recibirá $1,700 por concepto del “Child Tax Credit”.

La gobernadora rindió este miércoles su planilla como casada que presenta de forma individual, ya que tiene capitulaciones matrimoniales y separación de bienes.

Hoy, miércoles, es el último día que tienen los contribuyentes para presentar ante el Departamento de Hacienda sus planillas correspondientes al año 2025.

Tags
Jenniffer GonzálezDepartamento de HaciendaPlanillas
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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