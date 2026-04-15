Último día para radicar planillas: Jenniffer González recibirá $3,766 en reintegros
Cumplió este miércoles con su obligación, a nivel estatal y federal, como casada, pero que rinde de manera individual
15 de abril de 2026 - 5:33 PM
15 de abril de 2026 - 5:33 PM
La gobernadora Jenniffer González sometió su planilla de contribución sobre ingresos -tanto en el ámbito estatal como federal- para la que registró un salario bruto ajustado de $64,188, informó La Fortaleza.
De esa cantidad, la mandataria tuvo una obligación contributiva que ascendió a $6,126. Pero, como el Estado le retuvo $8,192, recibirá un reintegro de $2,066.
En lo que concierne a la planilla federal, la gobernadora recibirá $1,700 por concepto del “Child Tax Credit”.
La gobernadora rindió este miércoles su planilla como casada que presenta de forma individual, ya que tiene capitulaciones matrimoniales y separación de bienes.
Hoy, miércoles, es el último día que tienen los contribuyentes para presentar ante el Departamento de Hacienda sus planillas correspondientes al año 2025.
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