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Vega Alta comienza trabajos para convertir la antigua casa alcaldía en un teatro

Los trabajos son parte de un plan de reconstrucción y desarrollo del centro urbano de ese municipio

15 de abril de 2026 - 6:31 PM

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Durante un acto oficial, la alcaldesa, en compañía de la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, y otros funcionarios, realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra en el proyecto (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán, celebró este miércoles el inicio de las labores de reconstrucción y restauración de la antigua casa alcaldía que se convertirá en un teatro municipal.

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El ayuntamiento resaltó, en declaraciones escritas, que una vez concluyan las labores de construcción, a un costo de $2.4 millones, el teatro municipal se convertirá en la casa de la cultura vegalteña.

La secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera Santana, estuvo presente en la ceremonia, al igual que Carlos Olmedo, subsecretario de la Oficina de Recuperación de Desastres del Departamento de la Vivienda; el administrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Juan Rosario Hernández; y las legisladoras Brenda Pérez y Elinette González.

Los trabajos se realizarán con fondos federales del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG).

Vega Pagán explicó que el nuevo recinto fungirá como teatro municipal, así como un espacio para reuniones y otros tipos de actividades.

“Estamos rescatando un patrimonio para convertirlo en un centro gestor de la vivencia cultural que caracteriza a nuestro pueblo. Será un nuevo atractivo para residentes y visitantes”, señaló la primera ejecutiva municipal.

Antigua Casa Alcaldía de Vega Alta.
Antigua Casa Alcaldía de Vega Alta. (Suministrada)

La alcaldesa informó que los trabajos están a cargo de la empresa Pagán Group, Corp., e incluirán la construcción de un salón de teatro, vestidores, baños, taquillera, recepción y un área de exhibición.

Se estima que el proyecto, que creará 35 empleos directos, se completará en un año.

La alcaldesa explicó que la casa alcaldía, construida a principios del siglo XX y ubicada frente a la plaza pública Gilberto Concepción de Gracia, ha sido un referente constante en el entorno urbano del pueblo.

“Cercano al fin de clases, las escaleras de acceso al segundo piso se llenaban de estudiantes en busca de oportunidades de trabajo en el Programa de Verano. Se ofrecían clases de música los martes y sábados”, recordó la alcaldesa, quien explicó que actualmente el inmueble es sede del Departamento de Cultura y Turismo de la ciudad.

Plan de renovación urbana

Vega Pagán indicó que la reconstrucción de la antigua casa alcaldía es parte de un plan “agresivo” de revitalización del centro urbano de Vega Alta, que busca desarrollar nueva infraestructura para motivar el desarrollo económico del municipio.

Entre los proyectos, la alcaldesa mencionó la renovación del parque pasivo Héctor Flores Pantojas con la construcción de un parque acuático, la construcción de quioscos para artesanos en el paseo José D. Rosado, el desarrollo de un centro tecnológico, la creación de un gimnasio municipal, la reconstrucción de la Plaza del Mercado y la conversión del antiguo casino en un centro de actividades y exhibiciones.

“Tenemos una amplia agenda en ejecución que transformará nuestro casco urbano en un polo de desarrollo urbano, comercial y turístico. Estoy sumamente complacida del curso acelerado que lleva este plan y su efecto directo en la calidad de vida de los residentes del pueblo”, aseguró Vega Pagán.

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ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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