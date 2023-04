Dorado - Es un problema que atraviesan hace más de 20 años, pero, para los vecinos de este municipio, la gota que colmó la copa fue cuando, en la reciente Semana Santa, estuvieron sin servicio de agua potable durante seis días consecutivos.

“Aquí, se va el agua todas las semanas, se va hasta dos o tres días, pero ahora estuvimos toda la Semana Santa sin agua”, contó ayer Keila Hernández, residente de la urbanización Los Montes, en Dorado, durante una vista ocular de la Comisión de Desarrollo de la Región Norte del Senado.

El senador Rubén Soto, quien preside la Comisión, dirigió la vista, con el fin de recoger el sentir de los vecinos afectados, así como preocupaciones al respecto y gestiones que ha hecho el alcalde de Dorado, Carlos López.

Eliel Báez, presidente de la Asociación de Residentes de Los Montes, denunció falta voluntad para solucionar el dilema. Lamentó que la carga mayor la llevan adultos mayores, encamados y personas con problemas de movilidad. “Sin agua, no se puede vivir. Dejas de cocinar y comes fuera y gastas (dinero). No lavas. Se trata de minimizar todo (en el hogar)”, dijo, al señalar que la mayoría de las 569 casas de Los Montes tiene cisterna.

“Hace 20 años, el mínimo (de la factura de agua) eran $8.10; hoy, son $30. Pagamos más y tenemos menos servicio”, agregó.

Roberto Rosado, presidente de la Asociación de Dueños y Residentes de la urbanización Golden Hills, denunció, por su parte, el caos que se forma cada vez que se va el agua, especialmente, en los dos hogares de ancianos y personas con condiciones especiales que ubican en su comunidad. “Se agotan (los abastos de) las cisternas y, a lugares altos, la presión no llega. El problema se repite periódicamente, un sector sí (tiene agua) y otro no. Debe haber más compromiso con el pueblo”, sostuvo.

Entretanto, Lilliam Rivera, administradora de Altos de Miraflores, ubicado en el barrio Espinosa, comentó que en este complejo de apartamentos viven unas 200 personas, la mayoría adultos mayores. “Las interrupciones no son anunciadas ni programadas, nos toman por sorpresa”, lamentó. Resaltó que las unidades del segundo y tercer piso no pueden tener cisternas, por no tener dónde colocarlas. La cotización de un estudio para adquirir una cisterna comunal para los 60 apartamentos asciende a $5,000, detalló.

“La gente piensa esta responsabilidad (garantizar el servicio de agua) es del Municipio, pero es de la Autoridad (de Acueductos y Alcantarillados, AAA) y no es gratis, la gente paga por eso”, dijo, por su parte el alcalde.

López advirtió que la reciente situación que dejó a miles de residentes sin agua, en plena Semana Santa, debió atenderse como una emergencia, no como cualquier avería. Resaltó que es importante hacer un mapa de las tuberías de la AAA, ya que, en muchas ocasiones, la reparación se demora por desconocer dónde está la avería.

Señaló que el nivel de indignación es tal que, si la situación no mejora pronto, ayudará a la comunidad a llevarle una protesta al gobernador Pedro Pierluisi y a organizar una demanda de clase de las comunidades afectadas contra la AAA.

Mientras, el ingeniero José Rivera, quien representó a la AAA en la vista como director regional de la corporación pública, no pudo contestar muchas de las interrogantes encaminadas a saber qué estaban haciendo para atender este problema en las comunidades afectadas, tanto en Dorado como en Vega Alta.

“No puedo estar haciendo vistas públicas todos los meses, como si estuvieran haciendo algo (en la AAA para solucionar el problema) y nada... Cada vez que la Autoridad no quiere dar cara, lo envían a usted”, lamentó Soto, quien reconoció, no obstante, al igual que el alcalde, que Rivera les responde cuando hay averías.

Rivera no pudo especificar ayer si la AAA tiene presupuesto para desarrollar obras que solucionen la crisis.