Tres personas sufren descargas eléctricas en Santurce

Tres personas resultaron afectadas este miércoles tras sufrir presuntas descargas eléctricas mientras realizaban labores en el techo de una estructura, informó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, el incidente ocurrió en la avenida Eduardo Conde, en Barrio Obrero, Santurce, a eso de las 12:49 p.m.

A esa hora, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 indicó que tres obreros trabajaban en el techo de un edificio cuando hicieron contacto con un cable de alta tensión, sufriendo descargas eléctricas.

Los afectados fueron evaluados en el lugar de los hechos y serían transportados a instituciones hospitalarias.

Al momento, se desconoce su condición de salud.

Por su parte, Hugo Sorrentini, portavoz del consorcio energético LUMA Energy, indicó a El Nuevo Día que los afectados no son empleados de la empresa.

“Fuimos notificados de una situación de seguridad en el área de Santurce. Como protocolo, cuando hay una situación relacionada al sistema eléctrico, enviamos una brigada para que pueda apoyar cualquier gestión de emergencia, incluyendo de ser necesario, desconectar el servicio para atender la situación”, explicó.