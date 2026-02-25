Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres personas sufren descargas eléctricas en Santurce

Se encontraban realizando labores en un techo cuando supuestamente hicieron contacto con un cable

25 de febrero de 2026 - 2:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tres personas resultaron afectadas este miércoles tras sufrir presuntas descargas eléctricas mientras realizaban labores en el techo de una estructura, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Uniformada, el incidente ocurrió en la avenida Eduardo Conde, en Barrio Obrero, Santurce, a eso de las 12:49 p.m.

A esa hora, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 indicó que tres obreros trabajaban en el techo de un edificio cuando hicieron contacto con un cable de alta tensión, sufriendo descargas eléctricas.

Los afectados fueron evaluados en el lugar de los hechos y serían transportados a instituciones hospitalarias.

Al momento, se desconoce su condición de salud.

Por su parte, Hugo Sorrentini, portavoz del consorcio energético LUMA Energy, indicó a El Nuevo Día que los afectados no son empleados de la empresa.

“Fuimos notificados de una situación de seguridad en el área de Santurce. Como protocolo, cuando hay una situación relacionada al sistema eléctrico, enviamos una brigada para que pueda apoyar cualquier gestión de emergencia, incluyendo de ser necesario, desconectar el servicio para atender la situación”, explicó.

“En este caso, no son empleados de LUMA ni se trata de una situación relacionada con el sistema de transmisión y distribución a cargo de LUMA”, sostuvo.

Tags
Breaking NewsSanturcePolicía de Puerto RicoBarrio ObreroLUMA Energy
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: