Desactivan alerta Silver: hallan a octogenario reportado desaparecido en Juana Díaz
Se trata de Jorge Luis Torres López, de 85 años
25 de febrero de 2026 - 1:33 PM
Un octogenario que fue reportado como desaparecido en Juana Díaz y por quien se activó una alerta Silver, en la tarde del miércoles, fue hallado “sano y salvo”, confirmaron la Policía y la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) en Juana Díaz a El Nuevo Día.
Posteriormente, la Uniformada emitió un informe donde detalló que el hombre, identificado como Jorge Luis Torres López, de 85 años, fue hallado en un barranco por un vecino del lugar, quien, tras ubicarlo, le brindó ayuda. Al momento, según el informe, “será transportado a una institución hospitalaria para una revisión médica” que forma parte del protocolo en estos casos.
Según la querella radicada entonces por su hija, Torres López había desaparecido en el barrio Guayabal, en la PR-149, frente a una gallera. Había sido visto por última vez al salir de su residencia ayer, 24 de febrero.
Tras hallar a Torres López, la Policía desactivó los esfuerzos de búsqueda y, como consecuencia, la alerta Silver.
Esta alerta estatal informa la desaparición de adultos mayores de 60 años diagnosticados con Alzheimer u otras formas de demencia o condiciones de salud mental. El protocolo se creó mediante la Ley 132-2009, conocida como la “Ley Habilitadora para implantar el Plan de Alerta SILVER”. Para activar la alerta, deben concurrir los siguientes criterios: la persona deberá tener diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia; el querellante deberá proveer certificación médica, nombre de los medicamentos o cualquier evidencia que corrobore que el desaparecido padece de Alzheimer u otro tipo de demencia y debido a esa condición carece de facultad para consentir, por lo cual existe un peligro inminente de daño corporal o muerte. Además, debe existir una descripción física suficiente para determinar que la activación de la alerta es necesaria.
