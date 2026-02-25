Desactivan alerta Silver: hallan a octogenario reportado desaparecido en Juana Díaz

Un octogenario que fue reportado como desaparecido en Juana Díaz y por quien se activó una alerta Silver, en la tarde del miércoles, fue hallado “sano y salvo”, confirmaron la Policía y la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) en Juana Díaz a El Nuevo Día.

Posteriormente, la Uniformada emitió un informe donde detalló que el hombre, identificado como Jorge Luis Torres López, de 85 años, fue hallado en un barranco por un vecino del lugar, quien, tras ubicarlo, le brindó ayuda. Al momento, según el informe, “será transportado a una institución hospitalaria para una revisión médica” que forma parte del protocolo en estos casos.

Según la querella radicada entonces por su hija, Torres López había desaparecido en el barrio Guayabal, en la PR-149, frente a una gallera. Había sido visto por última vez al salir de su residencia ayer, 24 de febrero.

Tras hallar a Torres López, la Policía desactivó los esfuerzos de búsqueda y, como consecuencia, la alerta Silver.

