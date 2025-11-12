Opinión
12 de noviembre de 2025
80°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Lo has visto? Activan Alerta Silver por octogenario desaparecido en Cupey

Adolfo Matos Solís, de 87 años, fue visto por última vez el domingo

12 de noviembre de 2025 - 6:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adolfo Matos Solís, de 87 años fue visto por última vez en su residencia en Cupey el domingo. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía activó una Alerta Silver en la tarde del miércoles para dar con el paradero de un hombre de 87 años fue visto por última vez en los predios de su residencia, a eso de las 6:00 p.m. del domingo, en el sector Los Matos, en Cupey, San Juan.

RELACIONADAS

Según un informe compartido por la Uniformada, Adolfo Matos Solís fue reportado como desaparecido por su nieta.

Matos Solís fue descrito como de tez blanca, cabello blanco, ojos color marrón, mide cinco pies y siete pulgadas (5’ 7″) y un peso aproximado de 140 libras.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón negro, camisa de cuadros anchos en colores negro, blanco y gris, y calzado deportivo.

El adulto mayor sufre de demencia leve.

Si tienes información sobre su paradero, comunícate al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
