¿Lo has visto? Activan Alerta Silver por octogenario desaparecido en Cupey
Adolfo Matos Solís, de 87 años, fue visto por última vez el domingo
12 de noviembre de 2025 - 6:08 PM
La Policía activó una Alerta Silver en la tarde del miércoles para dar con el paradero de un hombre de 87 años fue visto por última vez en los predios de su residencia, a eso de las 6:00 p.m. del domingo, en el sector Los Matos, en Cupey, San Juan.
Según un informe compartido por la Uniformada, Adolfo Matos Solís fue reportado como desaparecido por su nieta.
Matos Solís fue descrito como de tez blanca, cabello blanco, ojos color marrón, mide cinco pies y siete pulgadas (5’ 7″) y un peso aproximado de 140 libras.
Al momento de su desaparición, vestía pantalón negro, camisa de cuadros anchos en colores negro, blanco y gris, y calzado deportivo.
El adulto mayor sufre de demencia leve.
Si tienes información sobre su paradero, comunícate al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.
