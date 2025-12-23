Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Activan Alerta Silver: autoridades buscan a un hombre de 62 años desaparecido en Río Grande

Julio Alberto Chaparro Ríos fue visto por última vez saliendo del hogar Milagros de Amor

23 de diciembre de 2025 - 8:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julio Alberto Chaparro Ríos, de 62 años, fue reportado como desaparecido por la encargada del hogar Milagros de Amor. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía activó una Alerta Silver ante la desaparición de Julio Alberto Chaparro Ríos de 62 años, quien fue visto por última vez el domingo, 21 de diciembre en el barrio Morovis en Río Grande.

La desaparición de Chaparro Ríos fue reportada por la encargada del hogar Milagros de Amor luego de que el hombre saliera del establecimiento.

El adulto mayor padece una condición mental que no fue detallada en el informe de la Policía.

Chaparro Ríos es de tez blanca, calvo canoso, mide seis pies de estatura y tiene un peso de 180 libras aproximadamente.

Al momento de su desaparición vestía camiseta gris, pantalón corto crema y calzado tipo chancletas.

La notificación de la Alerta Silver no sustituye la investigación ya iniciada por la Policía y otras agencias. Esta es solo una herramienta adicional en la búsqueda de una persona, para identificar cualquier otra información que pueda apoyar en el trabajo ya iniciado por los agentes. La Alerta Silver tiene como objetivo difundir información rápida sobre la desaparición de personas con condiciones de Alzheimer u otras formas de demencia.

Si usted tiene información sobre el paradero de este hombre puede comunicarse al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
