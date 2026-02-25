Encuentran drogas y cargadores de armas de fuego dentro de vehículo baleado en Cupey

La Policía logró encontrar al conductor de un vehículo que fue baleado a eso del mediodía de ayer, martes, cerca de una universidad en el área de Cupey, en San Juan.

Según la investigación preliminar, el individuo había huido de la escena a pie tras salir del BMW X3 gris del 2006, en donde los oficiales encontraron un bulto negro con 11 cargadores de armas de fuego y municiones.

Mientras, en el asiento del pasajero encontraron cuatro tubos cilíndricos con aparente heroína, dinero en efectivo y dos cargadores.

Los hechos fueron reportados en la carretera PR-177, a eso de las 12:14 p.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

En la escena encontraron cuatro casquillos de bala de rifle AKA-47. (Suministrada)

El informe inicial indicó que, cuando llegaron los agentes del precinto policiaco, ya no estaba el conductor del vehículo que quedó atravesado entre los carriles, con “impactos de bala y sangre”.

Sin embargo, el teniente Alex Díaz, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminlaes, dijo este miércoles que, tras analizar la escena, no había sangre.

Asimismo, dijo que posteriormente pudieron dar con el hombre que conducía el auto al momento de que le dispararan desde otro vehículo en marcha.

“Allí no había sangre”, sostuvo. “Sí se ocupó material delictivo dentro del carro, como drogas y cargadores de armas de fuego, con municiones. Pero eso es parte de la investigación que viene ahora”.

Uno de los impactos de bala se veía cerca de la puerta y otro sobre la luz del freno posterior. (Suministrada)

Sobre el conductor, dijo que “no estaba herido”. Añadió que “esa persona fue localizada y fue identificada. Quedó citado para profundizar en entrevista”.

En cambio, sobre el pistolero, Díaz dijo que al momento están intentando recopilar información o grabaciones de cámaras de seguridad que ayude a establecer alguna identificación o descripción.