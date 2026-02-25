Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran drogas y cargadores de armas de fuego dentro de vehículo baleado en Cupey

Los hechos se registraron a plena luz del mediodía de ayer, cerca de una universidad en San Juan

25 de febrero de 2026 - 10:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El vehículo tiroteado quedó atravesado en los carriles de la carretera PR-177. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía logró encontrar al conductor de un vehículo que fue baleado a eso del mediodía de ayer, martes, cerca de una universidad en el área de Cupey, en San Juan.

RELACIONADAS

Según la investigación preliminar, el individuo había huido de la escena a pie tras salir del BMW X3 gris del 2006, en donde los oficiales encontraron un bulto negro con 11 cargadores de armas de fuego y municiones.

Mientras, en el asiento del pasajero encontraron cuatro tubos cilíndricos con aparente heroína, dinero en efectivo y dos cargadores.

Los hechos fueron reportados en la carretera PR-177, a eso de las 12:14 p.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

En la escena encontraron cuatro casquillos de bala de rifle AKA-47.
En la escena encontraron cuatro casquillos de bala de rifle AKA-47. (Suministrada)

El informe inicial indicó que, cuando llegaron los agentes del precinto policiaco, ya no estaba el conductor del vehículo que quedó atravesado entre los carriles, con “impactos de bala y sangre”.

Sin embargo, el teniente Alex Díaz, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminlaes, dijo este miércoles que, tras analizar la escena, no había sangre.

Asimismo, dijo que posteriormente pudieron dar con el hombre que conducía el auto al momento de que le dispararan desde otro vehículo en marcha.

“Allí no había sangre”, sostuvo. “Sí se ocupó material delictivo dentro del carro, como drogas y cargadores de armas de fuego, con municiones. Pero eso es parte de la investigación que viene ahora”.

Uno de los impactos de bala se veía cerca de la puerta y otro sobre la luz del freno posterior.
Uno de los impactos de bala se veía cerca de la puerta y otro sobre la luz del freno posterior. (Suministrada)

Sobre el conductor, dijo que “no estaba herido”. Añadió que “esa persona fue localizada y fue identificada. Quedó citado para profundizar en entrevista”.

En cambio, sobre el pistolero, Díaz dijo que al momento están intentando recopilar información o grabaciones de cámaras de seguridad que ayude a establecer alguna identificación o descripción.

Díaz indicó que en el tramo de la carretera donde ocurrió el delito levantaron cuatro casquillos de bala de rifle AKA-47, mientras que el BMW tenía tres impactos de bala.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsCupeyTiroteosBalaceras
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: