Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan tiroteo cerca de una universidad en Cupey

Al momento, hay un vehículo con impactos de bala en la escena, pero no se ha podido dar con el pistolero

24 de febrero de 2026 - 12:46 PM

Updated At

Actualizado el 24 de febrero de 2026 - 1:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente se reportó a eso del mediodía. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga un tiroteo en la PR-177, en la intersección con la calle Santa Rosa en el área de Cupey, en San Juan, ocurrido a eso del mediodía de este martes.

RELACIONADAS

Según la información preliminar, los hechos tuvieron lugar cerca del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana.

Posteriormente, un informe de la Uniformada detalló que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente. Cuando los agentes llegaron a la escena, hallaron una guagua BMW MX3 con impactos de bala y rastros de sangre. Al momento, no han podido dar con la persona herida ni con algún pistolero.

Así lucía la escena.
Así lucía la escena. (Suministrada)

Por su parte, la universidad informó a El Nuevo Día que el incidente está bajo control y que el campus continúa operando con normalidad. Detallaron, además, que aparentemente una de las personas involucradas en el tiroteo entró al plantel tras el incidente, pero salió de inmediato.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se presentó en la escena y forma parte de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsCupeyTiroteosUniversidad Interamericana de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: