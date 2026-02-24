Investigan tiroteo cerca de una universidad en Cupey

La Policía investiga un tiroteo en la PR-177, en la intersección con la calle Santa Rosa en el área de Cupey, en San Juan, ocurrido a eso del mediodía de este martes.

Según la información preliminar, los hechos tuvieron lugar cerca del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana.

Posteriormente, un informe de la Uniformada detalló que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente. Cuando los agentes llegaron a la escena, hallaron una guagua BMW MX3 con impactos de bala y rastros de sangre. Al momento, no han podido dar con la persona herida ni con algún pistolero.

Así lucía la escena. (Suministrada)

Por su parte, la universidad informó a El Nuevo Día que el incidente está bajo control y que el campus continúa operando con normalidad. Detallaron, además, que aparentemente una de las personas involucradas en el tiroteo entró al plantel tras el incidente, pero salió de inmediato.