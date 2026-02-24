Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía reporta que agente dispara a individuo tras ser agredido con un machete

El policía había llegado al lugar para atender una querella sobre un alegado caso médico

24 de febrero de 2026 - 7:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja y la División de Investigaciones de Incidentes de Uso de Fuerza (FIU) están a cargo del caso. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un agente disparó a un hombre que supuestamente lo agredió esta madrugada en Bayamón, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:31 a.m., en el kilómetro 2.1 de la carretera 816 en el barrio Dajaos.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que oficiales de la Policía llegaron al lugar para investigar una querella de un caso médico.

El informe policiaco indicó que, al llegar los agentes, “se encontraron con un hombre de 45 años, el cual estaba armado con un machete”.

“En medio de la intervención el individuo, sin mediar palabras, utilizando el arma blanca se le acercó súbitamente al agente del orden público, logrando agredirlo en el rostro”, indicó el comunicado.

“Posteriormente, el agente tuvo que repeler la agresión utilizando su arma de reglamento”, agregó.

El comunicado no precisó la naturaleza o gravedad de la herida recibida por el agente ni en qué parte del cuerpo fue herido el sujeto.

Según el informe, “el agresor fue puesto bajo arresto y transportado a una institución hospitalaria con una herida de bala en condición estable”.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, junto con el personal de la División de Investigaciones de Incidentes de Uso de Fuerza (FIU) están a cargo del caso.

