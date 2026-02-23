Conductor muere en caso de “hit and run” en Fajardo

Un conductor falleció en un caso que la Policía investiga desde este domingo como un “hit and run”, en Fajardo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:40 de la noche, frente a un negocio ubicado en el kilómetro 4.1 de la carretera PR-194.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, un conductor abandonó la escena después chocar un auto Hyundai Santa Cruz conducido por un hombre de 37 años.

“A consecuencia del impacto, este perdió el control del volante y chocó” un “Chrysler 300 conducido por” un hombre de 64 años, indicó el informe policiaco.

“Como resultado del impacto inicial, el Chrysler 300 colisionó varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar”, agregó. “El conductor de este último fue transportado al Centro Médico, donde posteriormente falleció”.

El agente Encarnación, adscrito a la División de Patrulla de Carreteras de Fajardo, junto con el fiscal Ramsés Aguayo, se hizo cargo de la investigación.

Más temprano, en otro caso no relacionado, una persona falleció en un accidente de tránsito a eso de las 5:00 de la tarde de ayer en Comerío.

Según la investigación preliminar, un motorista transitaba por la carretera PR-167, por el barrio Doña Elena, cuando “perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario e impactó una Ford F-250 que transitaba en dirección opuesta”, indicó la Uniformada.

El motociclista, un hombre de 51 años, residente de Carolina, fue transportado a una institución hospitalaria, donde se certificó su muerte debido a las heridas recibidas.

El conductor del otro vehículo arrojó 0.00% de alcohol en la prueba de aliento.

El agente Juan C. Román Ferrer, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras del área de Aibonito y el fiscal Juan Santos Santiago, se hicieron cargo de la investigación.