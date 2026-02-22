Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre y dejan a otro herido de bala en Hatillo

Los individuos fueron baleados mientras se subían a un vehículo, informó la Policía

22 de febrero de 2026 - 9:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de los asesinatos en San Juan, la Policía ocupó casquillos de bala calibre .40 y calibre 7.62 x3. (Archivo / GFR Media)
El occiso fue identificado como Félix A. Mieles Natal, alias “Macho”, de 36 años, quien tenía expediente criminal por violación a la Ley de Armas. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un hombre de 36 años murió y otro de 28 años resultó herido en un tiroteo reportado en la madrugada de este domingo, en Hatillo.

La Policía informó que fue alertada a eso de las 5:28 a.m., mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre dos personas heridas de bala en el barrio Lechuga.

Una agente del distrito de Hatillo llegó a la PR-130, intersección con la carretera 492, y allí fue informada que los dos hombres baleados había sido transportados a un hospital.

Los hombres “ambos residentes de Hatillo, se disponía abordar el vehículo Toyota modelo Tacoma que se encontraba estacionado, cuando fueron sorprendidos a tiro resultando heridos de bala", indicó la Uniformada en declaraciones escritas.

El occiso fue identificado como Félix A. Mieles Natal, alias “Macho”, de 36 años. Este tenía expediente criminal por violación a la Ley de Armas. Mientras, el herido de 28 años se encuentra en condición estable, informó la Policía.

En la escena, se ocuparon múltiples casquillos de bala.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo y el fiscal Ariel Chico Juarbe están a cargo de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
