Asesinan a un hombre y dejan a otro herido de bala en Hatillo

Un hombre de 36 años murió y otro de 28 años resultó herido en un tiroteo reportado en la madrugada de este domingo, en Hatillo.

La Policía informó que fue alertada a eso de las 5:28 a.m., mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre dos personas heridas de bala en el barrio Lechuga.

Una agente del distrito de Hatillo llegó a la PR-130, intersección con la carretera 492, y allí fue informada que los dos hombres baleados había sido transportados a un hospital.

Los hombres “ambos residentes de Hatillo, se disponía abordar el vehículo Toyota modelo Tacoma que se encontraba estacionado, cuando fueron sorprendidos a tiro resultando heridos de bala", indicó la Uniformada en declaraciones escritas.

El occiso fue identificado como Félix A. Mieles Natal, alias “Macho”, de 36 años. Este tenía expediente criminal por violación a la Ley de Armas. Mientras, el herido de 28 años se encuentra en condición estable, informó la Policía.

En la escena, se ocuparon múltiples casquillos de bala.